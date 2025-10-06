Future of Money

Como grandes bancos compram cripto? Executivo da FalconX responde e revela próximas tendências

O bitcoin e outras criptomoedas já conquistaram os investidores institucionais; entenda como isso pode impactar o futuro do mercado cripto

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 09h30.

O mercado institucional de cripto está cada vez mais sofisticado, e você provavelmente não faz ideia de como ele realmente funciona. As prime brokers, empresas de serviços financeiros especializados para investidores institucionais, moldam o caminho dos fluxos bilionários de dinheiro até as exchanges.

Para entender essa engrenagem, recebemos David Lawant, head de research da FalconX, uma das maiores corretoras institucionais do setor. Ele explica como grandes fundos, gestoras e empresas acessam o mercado, por que o papel dos intermediários é essencial e o que diferencia o fluxo institucional do varejo. Também falamos sobre a dominância do bitcoin, a evolução da tese do ether e o que esperar da próxima fase do mercado. Assista ao vídeo ou, se preferir, nos acompanhe no Spotify:

