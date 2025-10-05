O que vai acontecer com o bitcoin em outubro? Saiba o que esperar do "Uptober"

Outubro já chega com o peso da tradição e a complexidade de um ciclo diferente dos bull markets que vivemos até aqui.

Historicamente, é conhecido como um mês de retornos consistentes para o bitcoin. Mas, como desempenho passado não garante performance futura, a pergunta que você deve estar se fazendo é: será que esse movimento vai se repetir?

Esse ano, a expectativa de continuação da tradição se soma a um cenário político difícil, que inclui o shutdown do governo americano. Alguns dos seus efeitos práticos já começam a aparecer.

A paralisação adiou a publicação do relatório de empregos que sairia na sexta-feira, 3. Caso se estenda, o Fed pode ficar sem seu principal termômetro para a decisão de juros marcada para o fim do mês.

A pausa também interrompe as análises da SEC para alguns pedidos de ETFs cripto, incluindo Litecoin, Solana e XRP, deixando essas propostas em compasso de espera.

Por outro lado, o shutdown parece não ter sido recebido pelo mercado como uma ameaça. A princípio, funcionou como injeção de combustível na criptoesfera. O impasse no Congresso acabou trazendo mais incertezas e isso pressionou o dólar, movimento que levou investidores a buscar nos ativos digitais alternativas de diversificação e proteção.

O bitcoin reagiu com alta e chegou a operar na tarde de sexta (3) a US$ 123.370, pouco abaixo de sua máxima histórica, demonstrando mais uma vez sua resiliência diante de crises. O ativo apresenta valorização de mais de 12% nos últimos sete dias, enquanto o ETH registra +14% no mesmo período, com SOL e BNB saltando 18% e 21% (CoinMarketCap).

Outubros verdes

Pode parecer que o “Uptober” é só mais um meme do mercado cripto, mas, de fato, existem dados históricos consistentes que sustentam esse padrão sazonal. Observem na tabela abaixo do Coinglass os retornos mensais do bitcoin.

No ano passado, outubro trouxe retornos de quase 11%. Já no ciclo anterior de alta, em 2021, foram quase 40%. Se formos além e mirarmos novembro, vemos também perspectivas históricas bastante positivas.

Esta janela temporal representa, na trajetória do bitcoin, o período mais lucrativo do ano. O contexto atual, porém, pede uma leitura mais cautelosa. Como falei na minha coluna anterior (leia aqui), estamos em estágios mais avançados do ciclo. Assim, os movimentos ganham intensidade, mas também aumentam os riscos.

O ciclo institucional

Outubro está só no início, mas parece termos um caminho mais aberto para um “uptober” do que para um “octobear”. Mesmo assim, precisamos entender que este não é mais o mercado de 2017 ou 2021.

A entrada de capital institucional trouxe uma dinâmica bastante diferente, de volatilidade mais reduzida quando comparada aos bull markets passados.

Com essa mudança, as maiores explosões de preço foram antecedidas por fases de consolidação mais longas, e não exatamente por altas e baixas muito acentuadas.

Isso é resultado do ritmo de entrada do capital institucional, mais gradual, já que esses investidores operam em escalas e prazos muito diferentes dos varejistas.

Se olharmos para o passado recente, os catalisadores estiveram mais ligados ao campo regulatório, como a aprovação de ETFs que ampliaram a adoção por grandes players, e a fatores macroeconômicos, como a estabilização da tensão tarifária entre EUA e China.

E o que poderia nos levar a mais uma aceleração?

Cortes de juros prolongados

Na tarde de sexta-feira, 3, a chance de corte de 25 pontos-base para a reunião do FOMC no fim do mês marcava 96,7%, ou seja, o mercado está otimista com a continuidade do ambiente favorável de liquidez, historicamente bom para os ativos digitais.

Decisões de ETFs pendentes

Mesmo com shutdown, múltiplas aprovações, como falei no início da coluna, seguem no radar e podem acontecer quando a SEC retornar.

Gigantes tradicionais entram no jogo

Até os mais resistentes estão revendo suas posições. A Vanguard, segunda maior gestora do mundo com US$ 11 trilhões sob gestão, preferiu se manter de fora do mercado de ETFs de bitcoin, lançados em janeiro de 2024, classificando as criptos de "ativos imaturos". Agora, a gestora disse que está reconsiderando o seu posicionamento e estuda permitir que seus 50 milhões de clientes acessem ETFs oferecidos por terceiros.

O que isso significa para a sua estratégia? Tudo o que conversamos até aqui fornece informações importantes para que os investidores entendam o timing decisivo e ajustem suas táticas.

Outubro parece estar sendo embalado por ventos a favor, mas, ao mesmo tempo, devemos ter claro que já estamos em uma fase avançada do bull market, com uma janela de oportunidade mais limitada.

Na prática, é hora de definir níveis claros para realizar lucros nos ativos que já cumpriram sua função no ciclo e, ao mesmo tempo, construir uma reserva para os próximos capítulos do mercado.

Essa será a diferença fundamental entre quem só especula no curto prazo e quem constrói patrimônio de forma consistente.

