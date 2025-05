Bitcoin supera Amazon e entra na lista dos cinco ativos mais valiosos do mundo

O bitcoin superou nesta sexta-feira, 9, o valor de mercado da Amazon. Com isso, a criptomoeda entrou na lista dos cinco ativos mais valiosos em todo o mundo. A moeda digital caminha para terminar a semana com uma forte valorização, ao mesmo tempo em que passou à frente da Amazon e do Google no ranking.

De acordo com os dados da plataforma CompaniesMarketCap, o bitcoin apresenta no momento uma capitalização de mercado de US$ 2,051 trilhões. O valor é ligeiramente superior à capitalização da Amazon, de US$ 2,049 trilhões após o fechamento do mercado dos Estados Unidos nesta sexta-feira.

Ao longo do dia, os dois ativos apresentaram alta e se revezaram entre a quinta e a sexta posições da lista dos mais valiosos do mundo. Entretanto, a Amazon terminou com uma valorização de 0,51%, enquanto o bitcoin apresenta ganhos de 1,81% até o momento.

Na última quinta-feira, 8, a criptomoeda já tinha superado o Google, assumindo a sexta posição no ranking. No momento, as ações da gigante de tecnologia implicam em uma capitalização de mercado de US$ 1,86 trilhão. A prata está em oitavo lugar, com US$ 1,85 trilhão.

O novo feito do bitcoin coroa uma semana marcada pela forte valorização da criptomoeda, que é negociada atualmente acima dos US$ 103 mil e está no seu melhor patamar de preço desde janeiro deste ano. Analistas acreditam que a alta deve continuar nos próximos meses.

Entretanto, a criptomoeda ainda vai precisar subir mais para superar o próximo ativo no ranking. Na quarta posição, a Nvidia apresenta atualmente uma capitalização de mercado de US$ 2,8 trilhões. Já a Apple, que está na terceira posição, tem uma capitalização de US$ 2,9 trilhões.

O ranking conta ainda com a Microsoft na segunda posição, valendo US$ 3,2 trilhões, e com o ouro, que segue na liderança isolada e apresenta uma capitalização de mercado de US$ 22 trilhões. O bitcoin também superou a Saudi Aramco - na nona posição, com US$ 1,6 trilhão - e a Meta - na décima posição, com US$ 1,4 trilhão.

Além do bitcoin, o ether também deve encerrar a semana com um avanço expressivo na lista de ativos mais valiosos do mundo. Após chegar a saltar 20% em um dia, a segunda maior criptomoeda do mundo conta agora com uma capitalização de US$ 281 bilhões e está na posição de número 39.

