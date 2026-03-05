Bitcoin sobe para US$ 74 mil e momento é "positivo e promissor"

Nesta quinta-feira, 5, o bitcoin segue em um movimento significativo de recuperação. A maior criptomoeda do mundo, que vinha operando em alta nos últimos dias, chegou a subir para US$ 74 mil. A alta é expressiva em comparação com a recente queda para a casa dos US$ 60 mil e as preocupações com a escalada de conflitos no Oriente Médio.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 72.412, com queda de 0,7% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, no entanto, a criptomoeda acumula alta de 6,5%.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, ainda sinaliza "medo extremo", assim como nas últimas semanas. Apesar disso, a pontuação do índice que vai de 0 a 100 apresentou alta para 22 pontos.

"O mercado de criptoativos apresenta um momento bastante positivo e promissor, com o bitcoin consolidando uma recuperação expressiva após meses de queda. Essa valorização recente é ainda mais significativa considerando que há poucos dias o ativo oscilava entre US$63 mil e US$64 mil, o que evidencia um movimento robusto de recuperação em pouco tempo. As altcoins também seguem esse movimento, com destaque para Ethereum, XRP e Solana, que registraram variações positivas ainda maiores, mostrando que a alta do mercado não se limita apenas ao bitcoin", disse Rony Szuster, head de research do Mercado Bitcoin.

"Em resumo, o mercado de criptoativos mostra sinais claros de recuperação, impulsionados por acumulação de longo prazo, forte entrada institucional via ETFs e cenário macroeconômico favorável, enquanto fatores geopolíticos e de liquidez permanecem como variáveis de atenção. A tendência de alta no bitcoin e nas altcoins sugere que o mercado pode estar entrando em uma fase de consolidação positiva, com potencial de crescimento adicional nas próximas semanas", acrescentou.

Conflitos no Oriente Médio ainda podem impactar o bitcoin?

"No contexto geopolítico, a tensão no Oriente Médio, especialmente envolvendo o Irã, não gerou, até o momento, um impacto severo nos preços do petróleo, em parte devido à capacidade limitada de ataque do país frente à ação coordenada de Estados Unidos, Israel e aliados. Notícias de que o Irã estaria aberto a negociações sobre seu programa nuclear reforçam uma perspectiva de resolução do conflito no médio prazo, reduzindo riscos de volatilidade extrema nos mercados globais", explicou Rony Szuster.

