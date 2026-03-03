Ouro se aproxima de novo recorde e vira recomendação do BTG em forma tokenizada

O ouro como conhecemos já tem a sua versão tokenizada: a criptomoeda Pax Gold.Com cada unidade equivalente a uma onça troy de ouro, a PAXG virou recomendação dos especialistas da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

Diante da incerteza nos mercados financeiros com relação às medidas macroeconômicas de países como os Estados Unidos e conflitos geopolíticos entre Israel e Irã, o ouro voltou a chamar a atenção de investidores como ativo de proteção de patrimônio.

Próximo de uma nova máxima histórica, o metal precioso pode continuar valorizando, segundo o relatório de Trade Idea divulgado pela Mynt, que recomenda o investimento através de sua forma tokenizada.

Os analistas Matheus Parizotto, Lucas Costa e Gabriela Sporch, que assinam o documento, pontuam fundamentos como reprecificação estrutural, vetores macroeconômicos e a criptomoeda PAXG como exposição eficiente para justificar a recomendação.

Além disso, eles sinalizam fatores técnicos que tornam o momento mais propício para o investimento. Segundo o relatório, há no momento uma tendência de alta preservada para o ouro, com sinais de retomada e gatilhos em níveis chave. O relatório pode ser acessado na íntegra no site ou aplicativo da Mynt.

“Mais do que um movimento tático de curto prazo, o metal parece refletir uma convergência de vetores estruturais que tende a sustentar sua demanda no horizonte de longo prazo”, disseram os analistas Matheus Parizotto, Lucas Costa e Gabriela Sporch, que assinam o documento.

“Em paralelo, o ouro ganha espaço como ativo “neutro” em relação a política monetária e risco soberano, reforçando sua função de reserva de valor em um ambiente de maior incerteza”, acrescentaram.