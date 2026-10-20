Analista prevê bitcoin a US$ 1 milhão neste ciclo com analogia ao 'boom da internet'

O analista de criptoativos, Michaël van de Poppe, afirma que o bitcoin pode atingir US$ 1 milhão neste ciclo. Ele faz um paralelo com o boom da internet no fim dos anos 1990 para justificar sua análise.

Seu modelo chamou a atenção dos traders, embora o bitcoin ainda esteja negociado bem abaixo do seu topo anterior.

Como funciona o paralelo com a era da internet?

Em uma publicação em 17 de outubro, van de Poppe destacou um gráfico do Rand Group. Ele alinha cinco fundos de quedas anteriores do bitcoin ao longo de uma linha reta. A projeção indica um cenário pessimista em torno de US$ 197 mil em 2030.

If this projection is true, and we're going to see the big 'https://t.co/rFbY3kvwqF' type of run on #Bitcoin and crypto. The outcome would be that the next big crash is going to be an 80% correction on the markets. That would mean that #Bitcoin to $1,000,000 is possible within this cycle. Beautiful times. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) October 17, 2026

Essa hipótese está baseada no histórico do mercado. A época da internet trouxe ganhos expressivos para ações de tecnologia antes de fortes quedas, mas a infraestrutura do setor continuou a se ampliar. Van de Poppe sugere que o bitcoin pode passar por um fenômeno semelhante, avançando de forma parabólica antes de enfrentar uma correção acentuada.

De acordo com dados do BeInCrypto, o bitcoin é negociado próximo de US$ 81 mil em meados de outubro de 2026, levando sua capitalização de mercado a cerca de US$ 1,63 trilhão. Esse nível está em torno de 36% abaixo do recorde histórico de US$ 126 mil, alcançado em 6 de outubro de 2025.

No curto prazo, o desempenho foi pouco expressivo, com ganhos leves ou estabilidade no último mês em algumas leituras. No entanto, os retornos de longo prazo permanecem positivos em relação a valores anteriores. Esse descompasso é o ponto central do debate.

O bitcoin realmente pode chegar a US$ 1 milhão?

Van de Poppe não está sozinho. O CIO da Bitwise, Matt Hougan, defende que o bitcoin pode atingir US$ 1 milhão ao conquistar parte maior do mercado de reserva de valor, atualmente concentrado no ouro e em títulos do governo.

O CEO da Galaxy Digital, Mike Novogratz, cita um objetivo semelhante, caso investidores mais jovens e instituições migrem do ouro para o bitcoin. Tal movimento poderia gerar uma alta aproximada de dez vezes em relação aos níveis atuais.

O CEO da Coinbase Brian Armstrong e o ex-CEO da BitMEX Arthur Hayes também veem a marca de US$ 1 milhão como possível nesta década. Se um movimento parabólico, como visto na era da internet, vai ocorrer é incerto, já que movimentos abruptos normalmente antecedem correções expressivas.

Alguns alertam para a possibilidade de queda do bitcoin. O BeInCrypto apontou que o estrategista da Bloomberg Intelligence, Mike McGlone, acredita que o Bitcoin pode recuar para US$ 10 mil. Esse alerta indica o caminho contrário.

Críticos ressaltam que estimativas desse tipo costumam se basear na repetição de padrões históricos que podem não se confirmar. É importante ponderar esses objetivos diante dos preços atuais e do risco de correções profundas.

*Matéria original escrita por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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