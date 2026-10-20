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Bybit se junta a OKX e é mais uma corretora cripto internacional a pedir licença no Brasil

Empresa investiu cerca de R$ 30 milhões para integralizar o capital mínimo regulatório exigido pela autoridade monetária

Bybit em tela de celular (crédito: appshunter.io/Unsplash)

Bybit em tela de celular (crédito: appshunter.io/Unsplash)

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 15h40.

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A corretora de criptomoedas sediada em Dubai, Bybit, protocolou junto ao Banco Central seu pedido para se tornar uma sociedade prestadora de serviços de ativos virtuais (SPSAV) no Brasil.

Com isso, a empresa se junta à corretora internacional OKX e à nacional Brasil Bitcoin entre as grandes exchanges que já entregaram pedidos de licença ao BC.

Pela regulamentação de ativos digitais publicada pela autoridade monetária no ano passado, só poderá continuar operando com cripto no país quem tiver essa licença de SPSAV, e o prazo limite para fazer o pedido é o dia 30 deste mês. A partir do dia 31, quem não enviou o pedido estará em situação irregular no Brasil e pode sofrer consequências legais.

A EXAME já tinha antecipado que a Bybit pediria a licença. Em entrevista exclusiva, o CEO global da corretora, Ben Zhou, disse que além da autorização para operar com cripto a exchange também buscaria licenças bancárias, podendo se tornar uma instituição financeira no Brasil.

De acordo com a Bybit, a preparação para atender o mercado brasileiro contou com a formação de uma diretoria dedicada ao país, formada por profissionais nas áreas de finanças, jurídico, compliance e gestão de riscos. Além disso, a empresa investiu cerca de R$ 30 milhoes para integralizar o capital local.

"Vemos a regulação como parte do amadurecimento do setor e como uma base para desenvolver serviços com responsabilidade e transparência", afirmou em nota Bruno Lopes, country manager da Bybit no Brasil.

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