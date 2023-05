Bitcoin pode subir para US$ 36 mil após alta de juros pelo Fed, diz relatório

O bitcoin acumula uma alta de mais de 60% nos quatro primeiros meses de 2023, mas entrou em uma zona de estabilidade nas últimas semanas, rondando os US$ 30 mil. Agora, a provedora de serviços cripto Matrixport acredita que essa lateralidade será quebrada, com a criptomoeda podendo subir até 20% em breve.

Em um relatório publicado nesta quinta-feira, 4, a companhia avaliou que o ativo tem uma tendência de alta, associada principalmente ao momento do ciclo de elevação de juros nos Estados Unidos. Apesar do Federal Reserve ter aumentado os juros em 0,25 ponto percentual na quarta-feira, 3, a decisão pode acabar beneficiando o mercado de criptomoedas.

O motivo, explica a Matrixport, é que o aumento pode ter sido o último do ciclo atual. O próprio Fed sinalizou uma pausa nas elevações, apesar de ainda ter deixado em aberto uma possível retomada dependendo da inflação do país. Entretanto, se o ciclo realmente tiver se encerrado, o bitcoin tenderia a iniciar um novo movimento de valorização.

O diretor de pesquisa da Matrixport, Markus Thielen, destacou no relatório que já foi possível notar um movimento de recompra de ações nos Estados Unidos, o que mostra a "continuidade de um vento favorável geral para ações e ativos de risco", o que inclui as criptomoedas.

Apesar de reconhecer que os volumes de negociação do bitcoin caíram recentemente, Thielen afirma que "o caminho para uma valorização enfrenta apenas resistência limitada". Ao mesmo tempo, a própria criptomoeda apresentou outras métricas positivas nos últimos dias.

"As transações na rede Bitcoin atingiram novas máximas históricas, pois o número de endereços ativos na rede Bitcoin permaneceu forte, perto de 1 milhão de endereços", ressaltou Thielen no relatório. O recorde mais recente de transações foi atingido nesta semana.

O relatório da Matrixport avalia ainda que o momento é positivo não apenas para a maior criptomoeda do mundo, mas para o mercado como um todo. A negociação das chamadas criptomoedas meme, por exemplo, voltou a subir recentemente, mostrando uma melhora no sentimento dos investidores que pode sinalizar um novo mercado de alta generalizado.

Alta do bitcoin

Para especialistas, a valorização do bitcoin em 2023 está ligada à mudança de perspectiva do mercado quanto ao ciclo de alta de juros nos Estados Unidos. Os investidores passaram a projetar uma postura mais branda do Federal Reserve — reforçada após as recentes falências bancárias —, com altas menores e possíveis cortes já no segundo semestre.

O cenário favorece ativos considerados mais arriscados, caso das criptos, já que torna a renda fixa americana menos atrativa e reduz temores sobre uma possível recessão na maior economia do mundo. Além disso, outros analistas apontam mais motivos que podem estar ajudando o mercado cripto.

Especificamente no caso do bitcoin, especialistas acreditam que a crise no sistema bancário reforça a tese da criptomoeda, que surgiu como uma alternativa descentralizada no sistema financeiro, e por isso está atraindo investidores. Outros apontam uma possível mudança de visão no mercado, com a ideia de que o bitcoin seria um "ouro digital" ganhando mais adeptos devido a algumas características da criptomoeda, em especial sua oferta finita e limitada, que lhe confere um caráter deflacionário.

