Bitcoin pode atingir US$ 135 mil 'em breve' com novo recorde, diz Standard Chartered

Em relatório, banco britânico afirma que bitcoin deve manter trajetória de alta e cravar nova máxima

Bitcoin: criptomoeda pode bater novo recorde em breve (Reprodução/Reprodução)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 12h05.

O novo recorde do bitcoin em US$ 125 mil atingido no último domingo, 5, pode ser apenas o início. É o que aponta o banco britânico Standard Chartered em um relatório que afirma que a criptomoeda deve chegar à casa dos US$ 135 mil "em breve", com tendência de alta.

A avaliação do banco é que a criptomoeda deve manter a tradição de alta nos meses de outubro, que já são conhecidos no mercado como o "Uptober". E o comportamento do ativo e o momento do mercado abre espaço para um novo recorde da moeda digital neste mês.

O Standard Chartered destacou que o bitcoin não está mantendo um comportamento histórico de fraqueza de preço nos 18 meses após a conclusão do chamado halving. O processo, que ocorre a cada quatro anos, se repetiu pela última vez em abril de 2024, o que levaria a uma queda de preço exatamente em outubro.

Entretanto, a tradição do "Uptober" parece ser mais forte que a de queda pós-halving. A visão do banco é que a tendência de alta da criptomoeda reflete principalmente acontecimentos externos ao mercado cripto. Entre eles, o destaque é a paralisação, ou "shutdown", do governo dos Estados Unidos.

Segundo o Standard Chartered, "na última paralisação do governo, o bitcoin estava em uma posição muito diferente da atual, então o impacto foi pequeno. Entretanto, neste ano, o bitcoin tem mostrando um comportamento ligado aos 'riscos do governo dos EUA', influenciado por esse cenário".

Nesse sentido, o banco acredita que a paralisia do governo e os crescentes temores no mercado sobre a saúde da economia norte-americana acabam beneficiando a criptomoeda. Além disso, o Standard Chartered projeta uma demanda institucional crescente até o final do ano.

"Os investimentos em ETFs de bitcoin desde a estreia estão em US$ 58 bilhões, sendo que US$ 23 bilhões foram investidos em 2025. Até o final do ano, eu espero ao menos mais US$ 20 bilhões investidos, o que tornaria a nossa previsão de preço do bitcoin em US$ 200 mil até o final do ano possível", destacou o banco.

Ou seja, a projeção do Standard Chartered é que a criptomoeda entre em um período intenso de valorização no último trimestre de 2025 até cravar uma máxima histórica em US$ 200 mil. Se o movimento se concretizar, o ativo acumularia uma valorização de quase 100% em relação ao seu preço no início do ano.

