NFTs abandonados? Marketplace OpenSea lança criptomoeda própria e muda estratégia

Depois de dedicar anos exclusivamente ao mundo dos NFTs (tokens não fungíveis), o marketplace OpenSea anunciou neste mês uma guinada histórica. A plataforma vai expandir suas atividades para permitir a negociação de criptomoedas e também pretende lançar um token próprio.

O OpenSea se tornou uma referência entre 2020 e 2021 quando o assunto era NFTs. A plataforma atraiu milhares de usuários e bilhões em negociações no auge da febre dos colecionáveis digitais, impulsionada por uma forte injeção de liquidez na economia e pelo "hype" em torno desses ativos.

Entretanto, essa atividade intensa acabou tendo vida curta. Hoje, o mercado de NFTs é muito menor e está longe de movimentar os valores expressivos do passado. Com isso, projetos como o OpenSea entraram em decadência, perdendo relevância no mercado.

Agora, a plataforma quer reverter a situação. Para isso, a ideia é lançar uma criptomoeda e migrar para o segmento mais amplo de compra e venda de diferentes ativos digitais. O token será chamado de SEA, mas ainda não tem uma data oficial de lançamento.

Apesar das mudanças, o OpenSea garante que não pretende abandonar sua base original e leal de compradores e vendedores de NFTs. A ideia é conciliar os dois públicos, atraindo investidores de criptomoedas e mantendo os interessados nos colecionáveis digitais.

O foco do projeto é se tornar o "lar Web3" do mundo cripto, permitindo que usuários negociem ativos digitais em diferentes redes blockchain e carteiras digitais sem fricção. Ao mesmo tempo, também buscará oferecer recursos e ferramentas específicos para traders.

"Somos o maior marketplace de NFTs do mundo. Esperamos continuar sendo o maior marketplace de NFTs do mundo e nos preocupamos profundamente com essa base de clientes, criadores e artistas, por isso não estamos nos afastando dos NFTs", reforçou o CMO do OpenSea, Adam Hollander, em entrevista ao CoinDesk.

Hollander disse que o mercado de NFTs ainda é "vibrante", por mais que esteja distante dos números do passado. "Nós também, como empresa, precisamos que as pessoas usem continuamente a plataforma como uma de suas principais ferramentas no mundo cripto", destacou.

