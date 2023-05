Bitcoin tem maior volatilidade em dias de divulgação da inflação nos EUA

Um estudo divulgado pela empresa de análise do mercado cripto Kaiko aponta que, historicamente, o preço do bitcoin apresenta mais volatilidade nas seis horas antes e depois da divulgação do Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos, um indicador da inflação no país também conhecido como CPI.

A empresa levou em conta apenas a volatilidade intradiária da criptomoeda, ou seja, as variações na sua cotação ao longo do dia. A Kaiko destacou que a volatilidade do ativo em outros períodos caiu ao longo dos últimos dois anos, enquanto as variações no dia de divulgação do CPI ficam cada vez maiores.

Por isso, o estudo defende que os dados de inflação dos Estados Unidos "injetam volatilidade" no preço do bitcoin. É um cenário semelhante ao de mercado de ações como um todo, que também costumam ter alta volatilidade nos dias de divulgação de dados sobre a economia dos Estados Unidos.

Dessislava Aubert, um analista da Kaiko, afirmou que "a volatilidade intradiária, especialmente em torno das divulgações de dados, permanece acima da média. Essa tendência continuará, pois o Federal Reserve deixou claro na semana passada que a política monetária será ainda mais dependente de dados".

Próximos passos do Fed

Para o analista, o impacto dos dados de inflação no preço do bitcoin está ligado à importância desses números para a determinação por parte do banco central dos Estados Unidos sobre o ciclo de alta de juros no país. Desde que o ciclo atual começou, em 2022, o mercado de criptomoedas iniciou um forte mercado de baixa, conhecido como "inverno cripto".

Em 2023, porém, os ativos digitais iniciaram um movimento de recuperação apoiado na perspectiva de que o Federal Reserve aliviaria o ciclo de alta após as falências de bancos nos Estados Unidos. A visão acabou se confirmando, mas ainda há incertezas sobre o grau de alívio no ciclo.

Na última reunião do Fed, no início de maio, os juros foram elevados em 0,25 ponto percentual, para o intervalo entre 5% e 5,25%. Os integrantes da autoridade monetária sugeriram que podem pausar as elevações no momento devido ao cenário econômico e ao alívio da inflação, o que beneficiaria o bitcoin e outros ativos, mas condicionaram esse posicionamento aos novos dados sobre a economia dos Estados Unidos.

Nesta quarta-feira, 10, foi divulgada a leitura do CPI referente ao mês de abril. O indicador teve uma alta de 0,4% na variação mensal e de 4,9% no acumulado em 12 meses, levemente abaixo do esperado pelo mercado. O núcleo do índice, que exclui itens voláteis, avançou 5,5% no acumulado, levemente abaixo do esperado, de 5,6%.

