Em US$ 90 mil, bitcoin pode voltar a subir, mas terá que enfrentar resistência em US$ 94 mil

Nesta quinta-feira, 27, o bitcoin segue em recuperação, apresentando alta significativa nas últimas 24 horas. A maior criptomoeda do mundo pode voltar a subir após ter despencado para US$ 80 mil, mas deverá enfrentar uma resistência técnica, além de depender de avanços no cenário macroeconômico.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 90.571, com alta de 4,4% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Apesar disso, a criptomoeda ainda acumula queda superior a 21% nos últimos trinta dias.

"Ao analisar o fluxo podemos observar que a força compradora prevalece predominante, a qual pode levar o preço do bitcoin a atingir as resistências de curto e médio prazo dos US$ 94.5 mil e US$ 101.6 mil. Caso entre fluxo vendedor e reverta o movimento, haverá suporte nos US$ 87 mil e US$ 82.5 mil", disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 de cashback em bitcoin. Confira o regulamento no site.

O que está acontecendo nos mercados?

“Os mercados asiáticos avançaram, impulsionados por um salto nas expectativas de que o Federal Reserve (Fed) irá promover um corte de juros em dezembro, com as probabilidades precificadas pelos mercados subindo para cerca de 85%. O dólar oscilou para baixo, o iene se valorizou levemente em meio a especulações de intervenção no Japão”, disse André Franco, CEO da Boost Research.

“Nessa mesma expectativa, o bitcoin apresenta uma expectativa de curto prazo positiva para o resto do dia. A reversão da tendência de quatro semanas de queda, combinada com o ambiente de juros em queda e liquidez crescente, favorece criptoativos como o bitcoin”, acrescentou.

“O rompimento da barreira dos US$ 90 mil sugere retomada de momentum, e caso o dólar siga em trajetória de enfraquecimento ou os dados econômicos dos EUA continuem pressionando o Fed, o bitcoin poderá testar resistências na região de US$ 92 mil–94 mil. Por outro lado, se houver alguma surpresa hawkish ou recuperação nos yields, a faixa de suporte imediato se localiza entre US$ 88 mil e US$ 89.5 mil”, concluiu o CEO da Boost Research.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok