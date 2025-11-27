Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Minerador ganha mais de R$ 7 milhões em bitcoin após concluir processo sozinho

Mineração de bitcoin se tornou mais complexa, cara e difícil nos últimos anos, mas mineradores individuais ainda conseguem concluir o processo

Mineração de bitcoin: indivíduo conseguiu concluir o processo sozinho (Foto/Reprodução)

Mineração de bitcoin: indivíduo conseguiu concluir o processo sozinho (Foto/Reprodução)

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 11h15.

Tudo sobreBitcoin
Saiba mais

Um minerador de bitcoin desconhecido desafiou as estatísticas do mercado e conseguiu, sozinho, concluir o processo de mineração da criptomoeda. Com isso, ele acabou ficando com toda a "recompensa" da operação, avaliada em US$ 1,45 milhão (R$ 7,81 milhões, na cotação atual), e chamou a atenção do mercado.

O caso foi identificado por Con Kolivas, engenheiro da computação e um dos administradores de uma rede de mineradores da criptomoeda. Segundo Kolivas, um minerador tem "uma chance entre 180 milhões" de conseguir concluir o processo de mineração sozinho, sem a participação de outros colegas.

A mineração de bitcoin começou como uma atividade simples e relativamente barata, mas foi se complexificando com o passar dos anos. Hoje, ela tem um alto gasto, um consumo energético elevado, exige computadores avançados e acaba reunindo grandes empresas ou coletivos de mineradores.

O principal motivo é que os mineradores disputam entre si para resolver problemas matemáticos complexos e ganhar o direito de "validar" informações que serão registradas na rede blockchain da criptomoeda. Em troca, eles recebem uma recompensa fixa e um valor variável, dependendo de quanto os usuários estão dispostos a oferecer.

O valor adicional na recompensa é incluído pelos usuários que querem "furar a fila" de validações. Quanto maior o valor oferecido, mais rápido é o processamento. A recompensa desse caso indica que o minerador conseguiu validar informações que contavam com recompensas adicionais significativas.

Apesar da raridade de casos como esse, mineradores individuais têm conseguido minerar mais blocos de informação ultimamente graças ao desenvolvimento de equipamentos que somam e distribuem o poder computacional de grupos de mineradores, sem formar redes ou cooperativas que obrigariam a divisão das recompensas.

Com isso, casos como o relatado por Kolivas têm se tornado mais comuns, mas ainda estão bem distantes de se tornarem a maioria das operações de mineração de bitcoin. A medida também ajuda a preservar uma boa margem de lucro para os mineradores individuais, que em geral têm operações mais enxutas e baratas.

Enquanto isso, as grandes mineradoras da criptomoeda seguem pressionadas pelos custos crescentes devido ao aumento da complexidade das operações e pela própria queda no preço do ativo recentemente. Consequentemente, algumas têm diversificado os seus negócios, com foco na área de inteligência artificial.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:BitcoinMineração de bitcoinCriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

Em US$ 90 mil, bitcoin pode voltar a subir, mas terá que enfrentar resistência em US$ 94 mil

Mynt, do BTG, lança carteiras temáticas de memecoins, Treasury Companies e mais

S&P rebaixa nota da Tether e cita riscos nas reservas de 'dólar digital'

JPMorgan anuncia 1º produto específico de investimento no bitcoin

Mais na Exame

Brasil

Brasil supera Argentina e EUA e lidera ranking global de supersalários

Casual

Provador delivery: marketplace entrega looks em casa e recolhe o que você não quer

Mercado Imobiliário

Caixa prevê R$ 1 trilhão em crédito imobiliário nos próximos 10 anos

Negócios

A marca brasileira de mobiliário de luxo que conquistou três continentes