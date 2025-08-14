Future of Money

Bitcoin bate novo recorde acima de US$ 124 mil com fragilidade do dólar e possível corte de juros

Cenário macroeconômico dos EUA pode ter ajudado a impulsionar nova máxima histórica do bitcoin, que ultrapassou a cotação de US$ 124 mil

(Reprodução/Reprodução)

(Reprodução/Reprodução)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Repórter do Future of Money

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 10h08.

Última atualização em 14 de agosto de 2025 às 10h13.

Bitcoin
Na noite da última quarta-feira, 13, o bitcoin atingiu um novo recorde, acima dos US$ 124 mil. Apenas em 2025, a maior criptomoeda do mundo bateu uma série de recordes de preço, com diversos fatores impulsionando o otimismo no setor.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 118.460, com queda de 1,5% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. A criptomoeda apresentou leve recuo após atingir a máxima histórica, de US$ 124.457.

Segundo especialistas, a bola da vez que pode ter impulsionado o otimismo de investidores é o enfraquecimento do dólar e a expectativa por novos cortes na taxa de juros dos Estados Unidos, que pode estimular o apetite ao risco. O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza "ganância" em 75 pontos.

"Ao analisar o fluxo é possível observar que entrou um alto volume financeiro no momento em que aconteceu a máxima histórica, contudo, o preço do bitcoin continua trabalhando acima de fortes regiões compradoras. Isso sugere que no médio prazo o ativo possa buscar os níveis da extensão de Fibo nas faixas de preços de US$ 130 mil e US$ 135 mil", disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

"No entanto, caso ocorra a captura de liquidez da estrutura de alta por parte dos institucionais, e a região compradora seja rompida, haverá suporte de curto e médio prazo nos US$ 119 mil e US$ 116.980", acrescentou.

Por que o bitcoin disparou?

"Os mercados globais tiveram um dia positivo, impulsionados principalmente pelo enfraquecimento do dólar, que recuou frente ao euro, à libra e ao iene. Investidores aumentaram suas apostas de que o Federal Reserve iniciará o ciclo de cortes de juros em setembro — com probabilidade de até 100% para uma redução de 25 pontos-base, e parte do mercado já precificando um corte de 50 pontos-base", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"Nesse cenário, o bitcoin disparou e atingiu uma nova máxima histórica de US$ 124.457, impulsionado pelo fluxo para ativos alternativos e pela fragilidade do dólar. A expectativa de curto prazo permanece positiva, com a combinação de dólar fraco, expectativa quase certa de corte de juros pelo Fed e valorização nos mercados de ações e ouro, criando um ambiente muito favorável para os criptoativos em geral", acrescentou.

