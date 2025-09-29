Bitcoin hoje: em US$ 112 mil, criptomoeda sinaliza recuperação e pode voltar a subir

Nesta segunda-feira, 29, o bitcoin inicia a semana útil em recuperação após ter despencado para os US$ 108 mil na última semana. As principais criptomoedas em valor de mercado são negociadas "no verde", mas ainda distantes de suas máximas históricas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 112.244, com alta de 2,5% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a maior criptomoeda do mundo ainda acumula queda de 0,6%.

"O preço do bitcoin atingiu a mínima de US$ 108.631 na última quinta-feira, 25. Após atingir essa faixa de preço, a principal criptomoeda do mercado retomou a alta de curto prazo e voltou a ser negociada, até o momento desta publicação, por US$ 112.421. Se houver continuidade da alta, as próximas resistências estão nas regiões de liquidez dos US$ 113.3 mil e US$ 116.4 mil. Os próximos suportes de curto e médio prazo estão nas áreas de valor de US$ 108 mil e US$ 105 mil", disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

O que está acontecendo nos mercados?

"Mercados asiáticos abriram a semana com cautela diante do risco de paralisação do governo dos EUA, que pode iniciar na quarta-feira, 1, se o Congresso não aprovar o orçamento, e da possível suspensão na divulgação de dados econômicos importantes como o relatório de emprego de setembro. Apesar desse cenário, o índice MSCI Ásia Pacífico avançou 0,4% enquanto o ouro se manteve próximo do recorde. O dólar e os rendimentos dos Treasuries operaram dentro de faixas estáveis", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"Já o bitcoin possui uma expectativa de curto prazo neutra a levemente negativa. O risco de shutdown nos EUA adiciona um pano de fundo de incerteza fiscal que pesa sobre ativos de risco. Além disso, o dólar firme reduz o espaço para valorização expressiva do bitcoin neste momento", acrescentou.

"Dito isso, o suporte técnico na faixa dos US$ 110 mil a US$ 108 mil ainda pode segurar quedas mais abruptas. Caso o shutdown se concretize ou haja ruídos negativos, o bitcoin pode testar novamente patamares abaixo de US$ 109 mil. Por outro lado, uma resolução positiva ou sinal dovish em discursos do Fed pode reverter o viés de forma rápida", concluiu o especialista.

