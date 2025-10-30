Bitcoin despenca após corte de juros nos EUA com incerteza de Powell

Nesta quinta-feira, 30, o bitcoin é negociado na casa dos US$ 107 mil, apresentando queda significativa após a divulgação da decisão monetária do Federal Reserve. O Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) optou por um novo corte de 25 pontos-base na taxa de juros norte-americana. Apesar da medida ser historicamente positiva para ativos de risco como as criptomoedas, o discurso de Jerome Powell, presidente do Fed, trouxe incerteza para os mercados. Especialistas apontam um movimento de reprecificação de ativos de risco e perspectivas mistas para as principais criptomoedas no curto prazo.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 107.782, com queda de 4,7% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a maior criptomoeda do mundo acumula queda de quase 5%, com chances elevadas de decepcionar investidores que tinham expectativas por um outubro de alta. Conhecido como "Uptober", o mês é historicamente positivo para o bitcoin e as criptomoedas.

"Após atingir a máxima de US$ 116.4 mil na última segunda-feira, 27, o preço do bitcoin recuou e atingiu a mínima, até o momento desta publicação, de US$ 107.925. Essa faixa de preço trata-se de uma importante região de liquidez com demanda compradora, portanto, essa faixa de preço pode atuar como suporte de curto prazo. O suporte de médio prazo está na faixa dos US$ 105 mil. Se entrar fluxo comprador revertendo o movimento, as resistências de curto e médio prazo do preço do bitcoin estão nas regiões de liquidez dos US$ 112.5 mil e US$ 118.7 mil", disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

"O bitcoin inicia o dia sob forte cautela, pressionado pelo realinhamento das expectativas macroglobais. Após o corte de 25 pontos-base pelo Fed — já amplamente precificado — o discurso cauteloso de Jerome Powell trouxe incerteza sobre o ritmo futuro de afrouxamento monetário, o que levou a uma reprecificação rápida dos ativos de risco. Com a inflação persistindo em torno de 3% e o dólar retomando força, o bitcoin perdeu tração e volta a testar níveis críticos de suporte na região de US$ 110 mil", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

Repercussão do FOMC e cenário macro nos EUA

Apesar da queda imediata após o anúncio da decisão e o discurso de Jerome Powell na última quarta-feira, 29, uma decisão do Federal Reserve pode trazer otimismo para as criptomoedas no longo prazo, segundo Matheus Parizotto, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual:

"O mercado cripto opera em queda nesta manhã, mesmo após o corte de juros pelo Fed. O movimento já estava precificado, mas houve um ponto positivo relevante: o banco central anunciou o fim do quantitative tightening (QT) a partir de dezembro. Desde 2022, o balanço de ativos do Fed encolheu cerca de US$ 2,4 trilhões (~26% da máxima). Encerrar essa drenagem de liquidez adiciona suporte estrutural para os criptoativos, que são especialmente sensíveis às condições de liquidez"

"Por outro lado, o discurso de Powell elevou a incerteza de curto prazo. Ele mencionou divergência no comitê para dezembro, escassez de dados e a dificuldade de navegar durante o shutdown, levando à reprecificação da curva de juros e derrubando a probabilidade de novo corte em dezembro para abaixo de 70%", acrescentou o especialista.

Além da decisão de juros da última quarta-feira, 29, o encontro entre Donald Trump e Xi Jinping também pode ter impactado os mercados financeiros.

"Já o encontro entre Donald Trump e Xi Jinping trouxe alívio apenas parcial. A tarifa de 100% não será implementada, a alíquota média sobre a China recua de 57% para 47% e houve acordo de um ano sobre exportação de terras raras. O acerto tende a estabilizar as relações, mas não resolve divergências estruturais que ainda precisam ser endereçadas para reduzir o grande déficit dos EUA com a China, que originou a disputa", disse Matheus Parizotto.

"Apesar do cenário construtivo no médio e longo prazo, no curto a volatilidade deve persistir até que os fluxos via ETFs e tesourarias corporativas melhorem ou surjam novos catalisadores claros para a classe de ativos", acrescentou.

Previsão para o bitcoin

"No campo estrutural, o avanço da institucionalização segue como um pilar importante — evidenciado pelo interesse contínuo em ETFs, incluindo novas alternativas como o de Solana com staking. Contudo, neste momento, esse fluxo atua mais como amortecedor de médio e longo prazo do que como catalisador imediato, insuficiente para neutralizar o ambiente global de aversão ao risco", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

"A faixa entre US$ 108 mil e US$ 110 mil se torna, agora, um ponto de defesa essencial. A perda desse suporte pode acelerar movimentos em direção aos US$ 105 mil, enquanto uma reação positiva abre espaço para uma recuperação rumo aos US$ 112 mil–US$ 115 mil. No curto prazo, o mercado parece focado em digestão macro e desalavancagem, sinalizando que, por ora, o conservadorismo prevalece sobre o apetite ao risco em cripto", concluiu o executivo.

Cenário atual dos mercados

"Os mercados asiáticos abriram em alta nesta quinta-feira após o Federal Reserve cortar a taxa de juros em 25 pontos-base e sinalizar que este pode ser o último corte de 2025. O otimismo também foi alimentado pelo encontro entre os presidentes Donald Trump e Xi Jinping na Coreia do Sul, que reacendeu esperanças de trégua comercial. A decisão do Banco do Japão é aguardada com expectativa, embora o mercado já precifique a manutenção da taxa. O dólar recuou levemente frente ao iene, enquanto o ouro subiu para US$ 3.937/onça e os rendimentos dos Treasuries atingiram máximas de três semanas", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"O bitcoin apresenta uma expectativa de curto prazo neutra a levemente positiva. O corte de juros pelo Fed e o recuo do dólar criam um ambiente mais favorável à liquidez, o que tende a beneficiar ativos alternativos como o bitcoin. No entanto, a sinalização de que este pode ser o último corte no ano limita o impulso imediato. A atenção agora se volta para as falas do Banco do Japão e o desdobramento da reunião entre Trump e Xi Jinping, que podem trazer volatilidade adicional. A faixa provável de oscilação do bitcoin situa-se entre US$ 108 mil e US$ 113 mil, com chance de rompimento para cima caso o clima global de descompressão geopolítica e monetária se confirme. Por outro lado, falas mais duras do BoJ ou falhas no diálogo EUA-China podem levar o bitcoin de volta à faixa de suporte entre US$ 105 mil e US$ 108 mil", acrescentou.

