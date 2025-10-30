De quase falidas a estrelas da bolsa: o truque cripto que está surpreendendo o mercado

Em 2025, ações de empresas praticamente desconhecidas ganharam manchetes ao dispararem milhares por cento em poucos dias, não por lucros recordes ou inovações tecnológicas, mas por prometerem novas estratégias de tesouraria com criptomoedas.

Em muitos casos, essas companhias nem operavam diretamente com blockchain.

A febre reacende um velho alerta no mercado: quando o "hype" supera os fundamentos, o risco de bolha cresce. As informações foram retiradas do Business Insider.

Valorização relâmpago, fundamentos frágeis

A Bitmine Immersion, por exemplo, teve suas ações valorizadas em 3.000% em apenas cinco dias após anunciar um plano de investimento em Ethereum e incluir o estrategista Tom Lee em seu conselho.

No mesmo mês, a Eightco Holdings subiu 5.600% com a promessa de comprar grandes volumes de Worldcoin, criptomoeda ligada ao projeto do CEO da OpenAI, Sam Altman.

Outros exemplos se multiplicam, como uma empresa de cigarros eletrônicos pouco conhecida subiu 800% ao divulgar que faria alocação em BNB.

Uma companhia europeia que investe em clubes de futebol viu suas ações dispararem 400% após anunciar que compraria Solana.

Com números tão impressionantes, muitos investidores entraram na onda. Mas analistas experientes pedem cautela: essas movimentações têm mais relação com especulação do que com estratégia de longo prazo.

Histórico que remete à bolha das 'ponto.com'

A estratégia não é nova. Em 2017, uma empresa sem vínculo com tecnologia viu suas ações subirem 500% apenas por incluir “blockchain” no nome.

Agora, o movimento reaparece com ainda mais intensidade. Segundo dados da Cointelegraph, 172 empresas de capital aberto já adotaram estratégias com bitcoin. Só no último trimestre, 48 entraram nessa lista.

“Muitas dessas empresas estavam praticamente esquecidas pelo mercado e estão tentando se salvar com uma narrativa de criptoativos”, afirma Chris Brodersen, diretor do Eisner Advisory Group.

A preocupação central é que parte significativa dessas companhias não possui experiência com ativos digitais, tampouco estrutura operacional para conduzir projetos com blockchain ou Web3.

A aposta é, na prática, apenas a compra de tokens, sem utilidade concreta ou integração com o negócio principal da empresa.

Bolha à vista? O alerta dos especialistas

O mercado financeiro já observa sinais clássicos de uma bolha especulativa. Andrew Duca, fundador da Awaken Tax, afirma que “a maioria das tesourarias de ativos digitais não está realmente operando negócios on-chain, elas apenas compram tokens e chamam isso de estratégia”.

Segundo ele, esse tipo de comportamento é a receita para um colapso: falta transparência, governança e propósito.

Com a recente queda do bitcoin e do ethereum, a desvalorização das criptomoedas afetou diretamente os balanços dessas empresas, levando à venda de ativos e agravando a pressão negativa sobre os preços.

“A confiança some rápido quando os investidores percebem que não havia estratégia real por trás”, diz Duca.

Chris Kline, COO da BitcoinIRA, vai além: "Se a bolha estourar, ela vai expor empresas que estavam apenas tentando sobreviver, e não inovar."

Profissionais do mercado precisam estar atentos

Para quem atua no mercado financeiro, o alerta é claro: a compreensão profunda sobre criptoativos e suas aplicações reais se tornou uma habilidade estratégica.

Mais do que entender a tecnologia, é necessário avaliar fundamentos, identificar riscos escondidos em narrativas especulativas e compreender os impactos de curto e longo prazo dessas decisões sobre a governança financeira das empresas.

Profissionais das áreas de análise de investimentos, asset management, equity research, compliance e auditoria financeira têm papel central nesse cenário.

Cabe a eles distinguir quais movimentações representam inovação legítima e quais são apenas tentativas desesperadas de inflar o preço das ações com pouca substância por trás.

Mais do que nunca, quem trabalha no setor precisa combinar visão analítica, pensamento crítico e conhecimento técnico sobre o funcionamento do mercado de criptoativos, evitando armadilhas disfarçadas de oportunidade.

