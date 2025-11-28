Com bitcoin em US$ 91 mil, apetite ao risco fortalece, mas depende do humor do Fed

Nesta sexta-feira, 28, o bitcoin segue em recuperação na faixa dos US$ 91 mil. A maior criptomoeda do mundo chegou a despencar para US$ 80 mil no último final de semana. Apesar das expectativas positivas, especialistas apontam que o preço do bitcoin ainda depende dos rumos que o Federal Reserve irá tomar para a política monetária dos Estados Unidos.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 91.936, com alta de 1,1% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Apesar disso, a criptomoeda ainda acumula queda de 7,7% nos últimos trinta dias.

"O bitcoin mostra sinais de recuperação após a turbulência da semana passada, quando chegou a ser negociado perto dos US$ 80 mil em algumas bolsas. Desde então, o ativo já avançou cerca de 11%, acompanhando a queda recente na volatilidade tanto no mercado cripto quanto nas ações nos Estados Unidos. Ainda assim, o bitcoin segue negociado sob pressão abaixo da média móvel exponencial de 50 dias (EMA), atualmente em US$ 100.550", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

"Grande parte desse alívio recente vem da expectativa crescente de que o Federal Reserve pode iniciar um ciclo de cortes de juros em breve. No entanto, a direção mais ampla do mercado dependerá muito mais do tom adotado pelo presidente Jerome Powell na reunião dos dias 9 e 10 de dezembro do que do corte de 25 pontos-base já precificado. Se houver sinalização de uma flexibilização mais agressiva em 2025, o mercado pode ganhar tração e ver diversos ativos retomando níveis técnicos importantes. Caso contrário, o rali atual pode perder força rapidamente", acrescentou o executivo.

O que está acontecendo nos mercados?

"Os mercados asiáticos encerram o turbulento mês de novembro com leve recuperação, apoiados por renovadas esperanças de que o Fed cortará juros em dezembro. As taxas dos Treasuries americanos continuaram a recuar, o dólar recuou ligeiramente, e o apetite ao risco voltou a se fortalecer", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"Com esse cenário, o bitcoin apresenta expectativa de curto prazo positiva para o resto do dia, motivada pela expectativa de um corte de juros e a consequente liquidez abundante que tende a favorecer ativos de risco como os criptoativos. A fraqueza moderada no dólar e o bom humor nos mercados de risco criam um ambiente propício para o ressurgimento de fluxo para o bitcoin, embora o movimento provavelmente seja gradual, sem uma explosão imediata", acrescentou.

