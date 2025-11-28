Wall Street não precisa ter medo das oscilações do bitcoin, diz investidor milionário

Investidores institucionais que estão entrando agora no mercado de cripto podem ter sido pegos de surpresa pela volatilidade do bitcoin, que tem exercido pressão de baixa sobre o preço, segundo o empreendedor e investidor Anthony Pompliano.

Durante uma entrevista ao programa Squawk Box, da CNBC, na segunda-feira, Pompliano disse que o bitcoin passa por quedas acentuadas aproximadamente uma vez a cada 1,5 ano, e que a recente correção provavelmente não surpreende os bitcoiners experientes.

INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 de cashback em bitcoin. Confira o regulamento no site.

“Na última década, o bitcoin caiu 30% ou mais em 21 ocasiões diferentes”, disse Pompliano.

“Os bitcoiners estão acostumados com isso. Agora, quem não está acostumado são as pessoas que vêm de Wall Street. Eles não estão acostumados com esse tipo de volatilidade.”

“Essas pessoas novas estão muito, muito assustadas. Estamos chegando ao fim do ano. Há questões envolvendo bônus, e muitos estão tentando entender se devem vender esse ativo pelo qual estavam empolgados. Acho que isso está colocando uma pressão de baixa sobre o preço”, acrescentou.

Venda de bitcoin foi majoritariamente nos EUA

Matthew Sigel, chefe de pesquisa de ativos digitais da gestora VanEck, afirmou na segunda-feira que a recente liquidação do bitcoin, que levou o token a mínimas em torno de US$ 82.000, foi “majoritariamente um fenômeno da sessão dos EUA.”

Ele apontou o aperto de liquidez e o aumento dos spreads de crédito nos Estados Unidos como os principais fatores, já que os temores em torno dos grandes gastos de capital ligados à inteligência artificial se chocaram com um mercado de financiamento mais frágil.

A volatilidade do cripto ajuda a impulsionar o preço

A volatilidade do preço do bitcoin aumentou nos últimos dois meses e estava subindo novamente para cerca de 60 na segunda-feira, o que pode gerar grandes movimentos de mercado em ambas as direções, segundo Jeff Park, analista de mercado da Bitwise.

Pompliano disse à CNBC que quem já está envolvido em cripto há mais tempo entende que a volatilidade é um forte indicador da saúde do mercado.

“Não é algo negativo. Eu ficaria preocupado se a volatilidade do bitcoin fosse essencialmente zero. Você precisa de volatilidade para que o ativo suba.”

“Você sabe que o bitcoin subiu 240 vezes na última década. Isso representa uma taxa de crescimento anual composta de cerca de 70%. Não teremos esse nível de crescimento daqui para frente”, acrescentou.

“Mas se tivermos algo entre 20%, 25%, 30%, 35% de crescimento anual composto na próxima década, ainda assim o bitcoin vai superar as ações. E é por isso que muitos bitcoiners estão tão empolgados com esse ativo como parte de seus portfólios”, completou Pompliano.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok