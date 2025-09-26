Gestora brasileira disponibiliza primeiro ETF de cesta de criptomoedas dos Estados Unidos

A Hashdex, gestora brasileira responsável pelo HASH11, um dos ETFs de melhor performance na bolsa, leva uma estratégia parecida para o mercado norte-americano. Enquanto o investimento em um ETF que reflete um índice de exposição a diversas criptomoedas já existe no Brasil, o modelo era inédito nos Estados Unidos até a última quinta-feira, 25.

A HashdeX e a Nasdaq Global Indexes anunciaram na quinta-feira, 25, a expansão do Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ), o primeiro ETP de criptomoedas à vista multiativos dos Estados Unidos, lançado em fevereiro de 2025. Inicialmente lançado com bitcoin e ether à vista, o NCIQ agora oferecerá exposição a bitcoin, ether, XRP, Solana e Stellar à vista.

O NCIQ acompanha o Índice Nasdaq Crypto US (NCIUS), desenvolvido em conjunto pela Nasdaq Global Indexes e pela Hashdex para acompanhar o desempenho de uma parcela significativa do mercado geral de criptoativos.

“Hoje é um dia histórico para a Hashdex, para o mercado cripto e para os investidores globais. Desde a nossa fundação, tivemos a visão de oferecer uma forma confiável e de longo prazo de investir na economia cripto. O NCIQ, primeiro ETF de cesta de criptomoedas listado nos EUA, materializa essa visão ao dar acesso diversificado ao Nasdaq Crypto Index, desenvolvido em parceria com a Nasdaq, a custos acessíveis e dentro de um modelo institucional e regulado. Estamos orgulhosos de expandir o acesso a esse mercado em escala, tanto para investidores individuais quanto institucionais, reforçando o papel da Hashdex como pioneira na democratização dos investimentos em ativos digitais", disse Marcelo Queiroz, CEO e fundador da Hashdex, à EXAME.

“À medida que os investidores americanos buscam cada vez mais adicionar criptoativos aos seus portfólios, temos orgulho de oferecer a eles a mesma estrutura comprovada que impulsiona os ETFs de índice tradicionais há décadas. Com o NCIQ, os investidores ganham acesso a uma exposição dinâmica e baseada em regras que evolui com o mercado, eliminando a necessidade de tentar escolher vencedores individuais”, disse Samir Kerbage, CIO da Hashdex.

Um comunicado de imprensa destacou ainda que a Hashdex atua como patrocinadora do NCIQ. Já os custodiantes de criptoativos são a Coinbase Custody e a BitGo Trust, enquanto a Paralel Distributors LLC atua como agente de marketing, e a Coinbase Custody e a BitGo Trust. A Nasdaq, por outro lado, atua como administradora do índice e local de listagem e o administrador do fundo é o U.S. Bank Global Fund Services.

Além disso, a Hashdex não tem qualquer papel na manutenção, cálculo ou publicação do NCIUS.

