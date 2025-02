Criptomoedas hoje: aversão ao risco aumenta e bitcoin cai para US$ 87 mil

Nesta quarta-feira, 26, o bitcoin e algumas das principais criptomoedas seguem negociados “no vermelho”. Quase uma semana após um ataque hacker roubar cerca de US$ 1,5 bilhão da corretora de criptomoedas Bybit, o sentimento de investidores ainda é de “medo extremo”, favorecendo um movimento de aversão ao risco.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 87.725, com queda de 1,5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a maior criptomoeda do mundo já caiu mais de 8,8%.

Confiança de investidores abalada

“Um dos principais fatores que contribuíram para essa desvalorização foi o ataque hacker à exchange Bybit em 21 de fevereiro de 2025, resultando no roubo de aproximadamente US$ 1,5 bilhão em criptomoedas. Embora a empresa tenha assegurado a solvência e a segurança dos fundos remanescentes, o incidente abalou a confiança dos investidores”, explicou Kais Altabbaa, gerente de negócios da Bitget.

“Além disso, tensões geopolíticas e incertezas econômicas globais têm aumentado a aversão ao risco, levando investidores a buscar ativos mais seguros e a reduzir suas posições em criptomoedas”, acrescentou Altabbaa.

“Do ponto de vista técnico, o bitcoin rompeu suportes críticos recentemente, indicando uma possível continuidade da tendência de baixa. A perda do patamar de US$ 90 mil foi um sinal negativo, e o próximo suporte significativo está em torno de US$ 85 mil. Indicadores como (RSI) mostram que o ativo está se aproximando de condições de sobrevenda, o que pode sugerir uma possível recuperação ou, caso contrário, uma intensificação da pressão vendedora”, concluiu.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, segue sinalizando “medo extremo” em 21 pontos. De acordo com o especialista, a combinação de fatores externos, como ataques cibernéticos e instabilidade econômica, juntamente com sinais técnicos de fraqueza, sugere que o mercado de criptomoedas pode continuar enfrentando desafios no curto prazo.

