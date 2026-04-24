Bitcoin sustenta trajetória positiva mesmo diante de incertezas geopolíticas

Nesta sexta-feira, 24, o bitcoin é negociado na casa dos US$ 78 mil após ter se aproximado de US$ 80 mil ao longo da semana. A maior criptomoeda do mundo se mantém "no verde" enquanto o cenário macroeconômico e geopolítico continua incerto. Apesar de acontecimentos nesses setores ainda impactarem a cotação de ativos de risco como as criptomoedas, um especialista do Mercado Bitcoin aponta para resiliência do mercado e fatores que podem sustentar a trajetória positiva dos últimos dias.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 78.120, com alta de aproximadamente 0,5% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a alta do bitcoin ultrapassa 9,5%.

O sentimento do mercado, medido pelo Índice de Medo e Ganância, ainda sinaliza "medo" em 39 pontos.

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"O bitcoin mantém trajetória positiva e se destaca com alta de 3,8% na semana, superando o desempenho das principais altcoins do top 10. No curto prazo, o ativo segue sustentado por fluxo comprador consistente, apesar de maior sensibilidade ao noticiário macro e geopolítico", disse Rony Szuster, head de research do Mercado Bitcoin.

"No lado institucional, os ETFs de bitcoin registraram entradas líquidas de US$ 223,3 milhões no último dia, reforçando a continuidade da demanda via veículos regulados. Paralelamente, investidores de longo prazo (LTHs) adicionaram cerca de 4.300 BTC às suas posições, indicando comportamento de acumulação mesmo após a recente valorização", acrescentou.

Análise do mercado cripto

Rony Szuster aponta que "o mercado de criptoativos opera em leve alta, sustentado por fluxo institucional consistente e acumulação de longo prazo, mesmo diante de aumento de incertezas geopolíticas".

"O bitcoin segue como principal vetor de desempenho, com dominância em trajetória positiva na semana, enquanto altcoins apresentam movimento mais contido. No curto prazo, o cenário permanece sensível ao risco global e à política monetária dos EUA, com atenção total voltada para a próxima reunião do FOMC. No médio prazo, os fundamentos estruturais seguem construtivos, com avanço da tokenização e maior participação institucional no ecossistema", acrescentou o head de research do Mercado Bitcoin.

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