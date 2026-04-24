Criptomoedas maiores têm desempenho misto enquanto Zcash dispara 8%

As altcoins, criptomoedas que não são o bitcoin, operam sem uma direção clara nesta sexta-feira, 24, com o ether e a solana acumulando perdas nos últimos sete dias. As duas moedas digitais caem 1,9% e 2% respectivamente no período, indo na contramão do BTC, que sobe 2,8%.

Com a indefinição nos maiores tokens, o destaque fica com criptomoedas menores. A moeda digital do protocolo de privacidade Zcash, por exemplo, dispara 8%, chegando a uma alta de 6,8% em sete dias.

Às 10h23 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, opera estável em 24 horas, a US$ 2.326, contra uma valorização de 0,8% do bitcoin, considerado o benchmark do mercado.

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Segundo Rony Szuster, head de research do Mercado Bitcoin, as altcoins reforçam um cenário de volatilidade mais contido em relação ao principal ativo do mercado.

Nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista que operam nas bolsas americanas, ontem foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 75,9 milhões, interrompendo uma sequência de 10 pregões de entrada de capital.

Os dois principais responsáveis pela saída de recursos foram o FETH, da Fidelity, com US$ 51,3 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras; e o ETHA, da BlackRock, com US$ 21 milhões.

Ainda entre as principais altcoins, o BNB, token da Binance Smart Chain, tem alta de 0,7%, a US$ 640,05; o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, registra ganhos de 1,8%, a US$ 1,44; e a solana avança 0,9%, a US$ 86,48.

Zcash volta a subir forte

O token ZEC, do protocolo Zcash, tem mais um dia de forte alta, mostrando que o setor de ativos digitais de privacidade voltou a ganhar tração.

A entrada de capital no ativo cresceu bastante recentemente com a listagem na corretora Robinhood, que deu acesso à criptomoeda para milhões de investidores do varejo. Nesta sexta-feira, a moeda digital ZEC sobe 8,1%, a US$ 354,98.

O ZCash foi desenvolvido a partir de um “fork” do Bitcoin em 2016 para criar um sistema criptográfico que esconde completamente quem enviou, quem recebeu e quanto foi enviado em criptomoeda.

Mantle propõe ajuda à Aave

Também no radar, a rede de segunda camada do Ethereum, Mantle, propôs um empréstimo de 30 mil tokens ETH para ajudar a Aave a se recuperar do prejuízo que teve com o ataque hacker à KelpDAO no início da semana.

A Aave é uma plataforma de finanças descentralizadas (DeFi) que permite empréstimos em criptomoesas.

No sábado, 18, a ponte para transferência de criptoativos entre blockchains, Kelp DAO, sofreu uma invasão que desviou 116,5 mil unidades do token de restaking líquido rsETH, no equivalente a US$ 292 milhões.

Como resultado do ciberataque, o protocolo descentralizado de empréstimos de criptomoedas Aave perdeu US$ 6,6 bilhões de valor total bloqueado (TVL, na sigla em inglês).

Isso ocorreu porque os hackers despejaram os 116,5 mil rsETH roubados na Aave V3 e os colocaram em garantia para tomarem emprestados tokens de wrapped ether.

Os tokens AAVE sobem 2,5%, a US$ 94,98.

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