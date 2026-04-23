Criptomoedas caem com correção após EUA interceptarem petroleiros do Irã

As altcoins, criptomoedas que não são o bitcoin, operam em queda nesta quinta-feira, 23, registrando uma correção depois da alta do dia anterior. No radar, o alívio com a prorrogação do cessar-fogo no Irã sofreu um revés diante das notícias de que os Estados Unidos interceptaram três navios petroleiros com bandeira iraniana em águas asiáticas.

Às 10h50 (horário de Brasília), o ether, moeda digital da rede Ethereum, cai 3,8% em 24 horas, a US$ 2.321, contra uma desvalorização de 1,4% do bitcoin, considerado o benchmark do mercado.

De acordo com Rony Szuster, head de research do Mercado Bitcoin, as altcoins sofrem por conta da maior sensibilidade ao risco. “O movimento reforça a dinâmica típica de mercado em momentos de maior incerteza, em que o capital tende a se concentrar em ativos mais consolidados, como o bitcoin”, afirma.

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Nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de ether à vista que operam nas bolsas americanas, ontem foi registrado um saldo líquido positivo de US$ 96,4 milhões. Foi o décimo pregão consecutivo com mais compras do que vendas neste tipo de fundo.

Os dois principais responsável pela entrada de recursos foram o ETHA, da BlackRock, com US$ 53,6 milhões de excesso de compras de cotas em relação às vendas; e o FETH, da Fidelity, com US$ 40,6 milhões.

Ainda entre as principais altcoins, o BNB, token da Binance Smart Chain, tem queda de 2,5%, a US$ 635,14; o XRP, token de pagamentos internacionais utilizado pela Ripple, registra perdas de 2,9%, a US$ 1,42; e a solana recua 3,6%, a US$ 85,82.

Tether congela ativos na Tron

Do lado do noticiário específico do setor cripto, a Tether, emissora da maior stablecoin de dólar do mundo, o USDT, congelou US$ 344 milhões em dois endereços na blockchain Tron.

A ação foi coordenada com o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac, na sigla em inglês) dos EUA. A Tether afirmou que a decisão de congelar ativos foi tomada devido a investigações sobre evasão de sanções, redes criminosas e outras atividades ilegais.

"USDT não é um porto seguro para atividades ilícitas", afirmou o CEO da Tether, Paolo Ardoino.

MetaMask

O cofundador da carteira digital de criptoativos MetaMask, Dan Finlay, anunciou que não trabalhará mais na Consensys, empresa proprietária e desenvolvedora da carteira.

Após dez anos trabalhando com a mais tradicional das carteiras de software, Finlay disse que pretende passar mais tempo com a família.

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