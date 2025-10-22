Bitcoin tem tendência neutra a negativa com aversão ao risco global e pressão em ativos voláteis

Nesta quarta-feira, 22, o bitcoin segue negociado na casa dos US$ 108 mil, despertando expectativas neutras a negativas em especialistas, que acreditam que a maior criptomoeda do mundo deve apresentar lateralização no curto prazo.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 108.016, com queda de 0,6% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda ainda acumula queda de 3,2%.

"O mercado cripto entrou em mais um dia de consolidação, acompanhando o cenário macro global marcado por cautela e liquidez limitada. O bitcoin acumula oscilação lateral na faixa entre US$ 105 mil e US$ 113 mil, enquanto investidores aguardam definições sobre novas diretrizes nos EUA e eventuais decisões relacionadas aos ETFs cripto — setor que movimentou quase US$ 477 milhões em aportes nas últimas 24 horas", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget.

"O sentimento do mercado segue misto, com o Índice de Medo & Ganância marcando 34 pontos e o medo predominando nas decisões de alocação nas principais criptos. O mapa de liquidez indica clusters de interesse comprador entre US$ 100 mil e US$ 105 mil e forte barreira vendedora em US$ 112.1 mil, que representa a base de custo do investidor de curto prazo. No curto prazo, o mercado deve seguir lateralizado, com expectativa de volatilidade baixa e range limitado entre US$ 105 mil–US$ 113 mil, podendo ganhar impulso em caso de decisão favorável sobre ETFs ou mudanças no cenário macro global", acrescentou.

O que está acontecendo nos mercados?

"Os mercados asiáticos recuaram após investidores revisarem posições em um ambiente marcado por realização de lucros e avaliações consideradas excessivas. O ouro, que vinha em forte rali, recuou para aproximadamente US$ 4.098,89 por onça, após uma liquidação superior a 5% no dia anterior. A geopolítica e o impasse nas possíveis reuniões entre Estados Unidos, Rússia e China adicionaram incerteza ao cenário", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"Já o bitcoin apresenta expectativa de curto prazo neutra a levemente negativa. A correção do ouro indica que o fluxo para ativos de proteção pode estar arrefecendo, o que reduz um dos vetores de suporte para o bitcoin. Ao mesmo tempo, a realização de lucros nos mercados de risco e o aumento da aversão global pressionam ativos mais voláteis, como o bitcoin", acrescentou.

"Sem novos catalisadores positivos, o ativo tende à consolidação ou a uma leve retração, possivelmente testando o suporte entre US$ 105 mil e US$ 107 mil. Caso surjam notícias dovish ou fluxos de alocação reforçados para o mercado cripto, o bitcoin pode recuperar terreno até a região de US$ 112 mil", concluiu.

