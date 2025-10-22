Citi está explorando stablecoins e defende digitalização da economia, diz líder global

Citi: líder global fala sobre futuro das criptomoedas (Citi/Divulgação/Divulgação)
Editor do Future of Money
Publicado em 22 de outubro de 2025 às 11h45.
Última atualização em 22 de outubro de 2025 às 13h07.
As stablecoins representam mais um passo na criação de uma forma de dinheiro que seja compatível com uma economia digital que já é hegemônica nas sociedades, o que explica o crescimento acelerado do segmento. É o que afirma Driss Temsamani, líder de Digital para as Américas no Citi, em entrevista exclusiva à EXAME.
"É um futuro que já precisamos hoje, agora, não apenas no futuro. Porque existe uma economia digital que já decolou, em que as pessoas consomem, aprendem, trabalham e vivem de uma forma digital. E precisa de um dinheiro que permita que essa economia continue crescendo", defendeu o executivo.
Temsamani revela ainda que o Citi está explorando as stablecoins — criptomoedas pareadas a outros ativos — e não descarta a criação de uma stablecoin própria. Entretanto, a regulação do segmento e a demanda dos clientes serão determinantes para o futuro de qualquer projeto.
O executivo pontua que o mercado está passando por uma "aceleração" motivada por uma necessidade: "O dinheiro precisa evoluir para uma forma digital, mas precisa ser regulado para manter a confiança e a estabilidade do sistema financeiro". "Você não pode ter uma economia 24/7 que ainda exige uso de dinheiro físico. É incompatível".
Ele reforça que o Citi tem defendido a digitalização da economia, o que tende a facilitar e ajudar na "melhoria da vida em muitas sociedades", mas sempre com a necessidade de uma inclusão financeira maior, garantindo um impacto social positivo com a adoção de novas tecnologias.
Temsamani ressalta que o setor privado tem historicamente liderado essa inovação, por mais que "a internet não seja uma empresa só". "Primeiro tivemos a internet e o setor privado criou os modelos de negócios, e isso gera fluxos econômicos que não existiam. Os influenciadores e a gig economy são exemplos de modelos que não existiam e foram construídos na infraestrutura nova que surgiu".
Agora, o executivo acredita que algo semelhante pode ocorrer com a tecnologia blockchain, que surge como uma infraestrutura para a criação de "diferentes tipos de tokens, diferentes setores, aplicações, potenciais". "O blockchain evoluiu muito. Não pode fazer e-commerce sem o smartphone, uma coisa vem de mão dada com a outra. Portanto, o blockchain precisará evoluir conforme migramos para essa economia mais ampla".
Para ele, a internet foi desenvolvida com foco no compartilhamento de informações, o que exigiu a construção de toda uma infraestrutura de negócios com "muita tecnologia, muitas bases de dados" para permitir aplicações financeiras. Em contrapartida, isso resultou em problemas de interoperabilidade, ineficiências e custos.
"Se vamos migrar para o futuro, precisamos pensar que todos esses instrumentos regulados precisam ser interoperáveis. Se não usaremos uma tecnologia linda e teremos o mesmo problema que temos com bases de dados na internet", destacou.
O líder global do Citi lembra que as criptomoedas são um tópico de discussão no mercado desde 2008, quando o debate girava em torno de participar ou não do setor. Durante muitos anos, elas foram vistas como uma classe de ativos para investimentos, enquanto o foco esteve no uso da tecnologia blockchain enquanto infraestrutura.
"Fizemos a primeira transação em blockchain, tokenizada, com a Nasdaq e foi bem no início. Participamos de muitas discussões. Sempre buscamos entender como blockchain poderia ser usado na modernização da infraestrutura do mercado financeira", comenta.
Mas a adoção ainda era tímida. Temsamani acredita que dois eventos convergiram para mudar radicalmente o cenário. De um lado, o surgimento de uma crescente demanda de clientes pelo uso de criptomoedas como facilitadores em operações financeiras. Do outro, avanços regulatórios que facilitam a adoção por instituições tradicionais.
"Isso realmente acelerou a discussão. E com a clareza regulatória e a infraestrutura de tokenização, aí sim surge a demanda para fazer negócios, pagamentos, transferências, guardar valor, até para oferecer aos próprios clientes. Foi o que mudou. Sempre estivemos focados em blockchain, inovando e desenvolvendo em blockchain para uso interno e casos potenciais, mas agora muita coisa mudou", resume.
Temsamani acredita que o mercado está migrando para uma "economia digital, baseada em infraestrutura tokenizada, com regulação e supervisão próprias", mas que isso também exigirá uma forte interoperabilidade. O resultado seria um ecossistema "interconectado, transferências instantâneas de valor e informação e inclusão para todos".
Ele ressalta que essa economia não necessariamente usará as stablecoins, já que o importante é ter um "dinheiro de Banco Central, com regulações para proteção", independente dele ser uma CBDC - moeda emitiada diretamente pelas autarquias - ou uma stablecoin, emitida por empresas.
"A tecnologia nos permite programar, ter segmentação, ter casos de uso, ideias inovadoras. Se isso vira uma stablecoin, é um modelo de negócios, mas precisa poder ser ligada à origem [dinheiro do banco central]. Precisamos da infraestrutura que permita a tokenização, com os bancos centrais no centro e a regulação, e aí as instituições privadas podem inovar e criar casos de uso a partir do que os clientes querem e precisam. Se for uma stablecoin, ótimo", comenta.
No caso das stablecoins, o executivo defende que a regulação, em especial focada na garantia de reservas para a paridade das criptomoedas com outros ativos, é essencial para "garantir que o sistema financeiro fique estável. E se conseguirmos isso, vamos ver um avanço rápido, seja de CBDCs ou stablecoins".
"Nem todo dinheiro é criado igual. Pode ser para investimentos, poupança, pagamentos, crédito. Então acho que precisamos ver essa segmentação. Pensar nos casos de uso, a audiência, o segmento. E o dinheiro programável permite que a gente faça programação no dinheiro", diz.
Temsamani ressalta que o próprio Citi está "explorando" as stablecoins, mas isso não é garantia que o banco criará uma criptomoeda própria.
"Nós não fazemos as coisas no vácuo. Sempre temos os clientes, que nos ajudam a cocriar, e isso guia nossa inovação. Precisa ser demandado pelos clientes. Estamos explorando, claro, e essa exploração vai ser de mãos dadas com os clientes e com as regulações. Quando a demanda estiver clara e pudemos fazer [do ponto de vista regulatório], é claro que estaremos lá", afirma.
Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok