Negociado “de lado” após recorde e posse de Trump, bitcoin ainda pode chegar a US$ 120 mil

Nesta quarta-feira, 22, o bitcoin é negociado com pouca variação em relação ao dia anterior. Na semana de inauguração do segundo mandato de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, o mercado de criptomoedas passou por “altos e baixos”.

Após atingir um recorde pouco antes da cerimônia de posse, o bitcoin apresentou queda com a ausência de menção às criptos no discurso. Apesar disso, especialistas ainda prevêem que a principal criptomoeda do mercado atinja US$ 120 mil em breve.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 104.528, com queda de 0,1% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Desde o início do ano, no entanto, a criptomoeda acumula alta de quase 12%.

“O índice que mede a relação entre o valor de mercado e o lucro do sistema, o Market Value to Realized Value (MVRV), ainda não está com um indicador de que atingiu o pico, sendo assim, os preços ainda podem subir mais. Isso mostra que este é mais um ciclo positivo e gera uma série de previsões muito otimistas, mas acredito que ainda não é um superciclo para o segmento”, disse Sebastian Serrano, CEO da Ripio.

Na manhã da última segunda-feira, 20, o bitcoin atingiu sua máxima histórica mais recente, em US$ 109.118.

“Máximas históricas geralmente são seguidas por uma correção. Nesse caso, ontem em algumas horas, vimos uma queda para um pouco abaixo de US$ 104 mil, mas o valor se recuperou rapidamente e os bitcoins estão hoje entre US$ 104 mil e US$ 105 mil. Se continuar a recuperação e ultrapassar a nova máxima, nossos parceiros analistas estão olhando para US$ 112/113 mil no curto prazo e uma faixa de preço próxima a US$ 120 mil em algumas semanas, desde que continue nessa tendência.

Previsão para o bitcoin em 2025

Além disso, há todos os tipos de previsões para este ano, com as mais comuns marcando o pico do ano para o bitcoin entre US$ 25 mil e US$ 400 mil por unidade”, disse Serrano em um comunicado de imprensa.

“No entanto, está claro que teremos outro ano muito ativo para cripto, que já começou com o primeiro aniversário da aprovação dos ETFs de bitcoin à vista, continua com a chegada de Trump na Casa Branca e o novo máximo histórico do bitcoin, e continuará à medida que o ano avança com o que os mercados e o mundo nos reservam. Não tenho dúvidas de que 2025 entrará para a história das criptomoedas”, concluiu.

