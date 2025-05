Regulação de stablecoins nos EUA pode gerar ciclo de alta de anos no mercado cripto, diz gestora

Matt Hougan, CIO da Bitwise, afirmou recentemente que a aprovação de um projeto de lei de regulação de stablecoins nos Estados Unidos tem potencial para desencadear um "ciclo de alta de muitos anos" para todo o setor de criptomoedas. O projeto começou a avançar no Congresso norte-americano.

Para Hougan, a aprovação do projeto seria um símbolo de que Wall Street - o mercado financeiro tradicional - e as criptomoedas "estão se casando". O resultado seria uma intensa adoção institucional desses ativos, impulsionando os preços por um longo período de tempo.

Os comentários de Hougan ocorrem após o Senado dos Estados Unidos avançar a tramitação do projeto de lei com apoio tanto do Partido Republicano quanto do Democrata. A proposta ainda tem uma tramitação longa pela frente, mas o passo foi considerado importante.

"Os políticos em Washington fizeram a coisa certa. Eu não quero contar as minhas galinhas antes dos ovos chocarem, mas parecem que teremos a primeira legislação completa para criptomoedas aprovada nos Estados Unidos até o verão [no Hemisfério Norte, inverno no Hemisfério Sul]", afirmou.

Hougan acredita que a aprovação do projeto seria o marco regulatório mais importante para o setor desde a aprovação dos primeiros ETFs de bitcoin nos Estados Unidos, em janeiro de 2024. E ele não descarta a possibilidade da lei ser "ainda maior" em termos de impacto no mercado.

"Acreditamos que isso prepara o cenário para uma recuperação sustentada e de longo prazo de criptoativos, indo além do bitcoin. Os maiores beneficiários são a Ethereum, a Solana e vários ativos de finanças descentralizadas (DeFi), como Uniswap e Aave", comentou o executivo.

Os projetos citados por Hougan estão entre os principais blockchains usados para emitir e transferir as stablecoins. Como a legislação tende a estimular o uso desses ativos, as redes e suas criptomoedas próprias também seriam beneficiadas pela alta na atividade de usuários.

As stablecoins são criptomoedas pareadas a outros ativos, em geral ao dólar. Hougan acredita que, com a regulação nos EUA, o segmento tem potencial para atingir uma capitalização de US$ 2,5 trilhões "em pouco tempo", impulsionado pela entrada de grandes instituições do mercado financeiro.

