Bitcoin vai valer US$ 500 mil até o final do governo Trump, projeta Standard Chartered

O Standard Chartered divulgou um relatório nesta terça-feira, 20, em que afirma que o bitcoin está no "caminho certo" para concretizar a projeção do banco sobre o preço futuro da criptomoeda. Segundo analistas da instituição, o ativo vai quintuplicar de valor e atingir US$ 500 mil até o final do governo de Donald Trump.

Segundo o banco britânico, a projeção feita no início deste ano tem sido corroborada por dados recentes que mostram um processo de acumulação da criptomoeda por investidores institucionais. O movimento também começa a ocorrer entre governos, mas em escala menor.

Para o Standard Chartered, informações divulgadas na última rodada de balanços trimestrais "apoiam a nossa tese principal de que o bitcoin vai atingir US$ 500 mil antes que o presidente Trump deixe o cargo, conforme ele atrai uma ampla gama de compradores institucionais".

"À medida que mais investidores ganham acesso ao ativo e a volatilidade diminui, acreditamos que os portfólios vão migrar de uma exposição baixa no bitcoin para o seu nível ideal", explica o banco. E o movimento implicaria em uma forte demanda pela criptomoeda.

O Standard Chartered destacou que diversos países já contam com exposição ao bitcoin graças a investimentos em ETFs e nas ações da empresa Strategy, a maior detentora do ativo. Entre eles, estão a Noruega, a Coreia do Sul, a Arábia Saudita, a Suécia, a Suíça e os Estados Unidos.

A avaliação do banco é que os investimentos em ETFs do ativo no primeiro trimestre de 2025 ficaram aquém do esperado, mas a ampliação da exposição às ações da Strategy foi positiva, por sua vez levando a um investimento indireto na própria criptomoeda.

"Acreditamos que, em alguns casos, as participações na Strategy por entidades governamentais refletem um desejo de obter exposição ao bitcoin em países onde as regulamentações locais não permitem investimentos diretos na criptomoeda", destacou o banco.

Para o Standard Chartered, esses dados recentes são o "melhor teste" para confirmar a tese do banco sobre o futuro da adoção do bitcoin e o seu processo de valorização de preço. Projetando uma maior maturidade do ativo no futuro, o banco disse que segue confiante quanto à sua projeção.

