Bitcoin hoje: criptomoeda registra forte volatilidade e volta a rondar máxima histórica

Nesta terça-feira, 20, o bitcoin é negociado acima de US$ 104 mil, novamente perto de sua antiga máxima histórica em US$ 109 mil. Enquanto investidores acumulam expectativas por um novo recorde, especialistas comentam momento de forte volatilidade e perspectivas para o preço da maior criptomoeda do mundo.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 104.567, com alta de 1,6% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a criptomoeda acumula alta de mais de 24%.

Segundo especialistas, o que justifica o movimento de alta do bitcoin é o apetite institucional pela criptomoeda, com renovação de recorde de acumulação em ETFs norte-americanos. Além disso, um projeto de lei para regulação de stablecoins foi aprovado no Senado dos EUA, trazendo ainda mais otimismo para o setor.

“O bitcoin segue negociando próximo das máximas históricas, sustentado por um cenário bastante construtivo para os criptoativos. Ontem, os ETFs de bitcoin registraram mais de US$ 650 milhões em entradas líquidas, marcando a quinta semana consecutiva de captação. Com isso, o número total de BTCs sob gestão por veículos de investimento (como ETFs, ETPs) atingiu uma nova máxima histórica de 1.433.640 BTCs, superando o recorde anterior de janeiro deste ano”, disse Matheus Parizotto, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual.

“O mercado de criptomoedas registrou forte volatilidade nas últimas 24 horas, com o bitcoin oscilando entre US$ 102 mil e US$ 107 mil. Esse movimento foi impulsionado por dois fatores principais: o rebaixamento da nota de crédito soberano dos Estados Unidos pela Moody’s — de Aaa para Aa1 —, que gerou instabilidade nos mercados globais, e a expectativa em torno da votação no Senado americano sobre um projeto de lei para regulação de stablecoins, que pode representar um marco importante para o setor cripto”, comentou Guilherme Prado, country manager da Bitget.

Análise técnica

“Do ponto de vista técnico, o bitcoin permanece dentro de um canal ascendente de médio prazo, mas enfrenta uma resistência significativa na faixa dos US$ 107 mil. As médias móveis de curto prazo sinalizam tendência de baixa, refletindo o aumento da pressão vendedora no curtíssimo prazo, enquanto a média móvel exponencial de 200 períodos ainda indica suporte no longo prazo. A região de US$ 102 mil tem se mostrado um suporte crítico, e sua manutenção será fundamental para evitar uma correção mais acentuada”, disse Guilherme Prado.

“Por outro lado, uma eventual perda do suporte em US$ 102 mil pode desencadear movimentos de correção mais intensos, especialmente se o fluxo institucional recuar ou se novos choques macroeconômicos surgirem no radar. Apesar disso, o interesse contínuo em ETFs e a presença de investidores institucionais seguem como fatores de sustentação para o mercado, ajudando a limitar quedas abruptas no curto prazo. Em resumo, o momento exige atenção redobrada dos investidores, que devem acompanhar de perto tanto os indicadores técnicos quanto os desdobramentos macroeconômicos”, acrescentou.

O que está acontecendo no mercado cripto?

Além do bitcoin, outras criptomoedas também dispararam, apresentando altas ainda maiores. O ether, criptomoeda nativa da rede Ethereum, é cotado a US$ 2.484, com alta de 1,6% nas últimas 24 horas. Nos últimos trinta dias, a segunda maior criptomoeda do mundo acumula alta superior a 56%.

O Índice de Medo e Ganância, utilizado para medir o sentimento do mercado cripto, sinaliza “ganância” em 71 pontos.

“No Congresso, outro sinal positivo veio com o avanço do Genius Act no Senado americano. O projeto, que estabelece o primeiro framework regulatório federal para stablecoins, recebeu apoio bipartidário e passou pela votação de ‘cloture’, etapa necessária para seguir ao plenário. A medida, considerada histórica para o setor, visa fortalecer a dominância do dólar em um sistema de pagamentos digitais e pode acelerar a institucionalização dos ativos digitais nos EUA”, disse Matheus Parizotto, da Mynt, à EXAME.

“Combinando fluxo, apoio regulatório e mudança de postura das grandes instituições, o mercado de criptoativos inicia a semana com desdobramentos positivos para sustentar o atual patamar de preços – e, possivelmente, buscar novas máximas no curto prazo”, acrescentou.