Criptomoedas hoje: bitcoin sobe para US$ 85 mil em aguardo por tarifas do “Liberation Day” nos EUA

Nesta quarta-feira, 2, deve acontecer o “Liberation Day” nos Estados Unidos. Marcado para o final da tarde em horário de Brasília, o momento deve ser o marco de novas tarifas dos Estados Unidos contra outros países.

As tarifas incluem uma taxação de 25% sobre a importação de automóveis e novas tarifas sobre produtos farmacêuticos, aço, alumínio e petróleo de países como China, México e Canadá. O presidente Donald Trump afirma que essas medidas incentivarão a produção doméstica e tornarão os produtos americanos mais competitivos. No entanto, o movimento pode gerar uma verdadeira guerra tarifária e impactar a cotação de diversos ativos, incluindo bens essenciais.

Bitcoin no aguardo pelo “Liberation Day”

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 85.433, com alta de 2,3% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

“O suporte imediato está em US$85.000; se o preço cair abaixo desse nível, pode haver pressão vendedora. Por outro lado, resistências importantes estão situadas entre US$ 88.000 e US$ 90.000. Um fechamento acima de US$89.000 poderia sinalizar uma inversão de tendência e abrir caminho para testar a faixa de resistência de US$92.000 a US$95.000”, disse Danilo Matos, analista da NovaDAX.

“Por um lado, a imposição de barreiras tarifárias pode levar investidores a buscar criptomoedas como refúgio contra a instabilidade financeira tradicional. Por outro lado, a imprevisibilidade das políticas de Trump pode resultar em vendas em massa e quedas nos preços”, acrescentou.

“No fim, o momento de mercado, principalmente o de criptomoedas, é bastante sensível e espera informações mais sólidas antes de tomar decisões. Vale dizer que, momentos como esse oferecem oportunidades para aqueles que desejam se arriscar em opções de short ou long e tentar aumentar lucros em suas estratégias”, concluiu Danilo.

Como acompanhar o Liberation Day?

João Galhardo, analista de research da Mynt, plataforma cripto do BTG Pactual, contou à EXAME como acompanhar os principais acontecimentos de hoje e seus impactos:

“Hoje o mercado cripto estará particularmente atento a uma série de eventos que podem gerar volatilidade significativa, principalmente devido ao anúncio das tarifas comerciais pelo Presidente Trump e ao andamento da Reserva Estratégica de Bitcoin dos EUA.

Abaixo estão as informações essenciais para que vocês possam acompanhar com clareza e precisão os eventos e impactos esperados:

• 🕐 12h30: Porta-voz Karoline Leavitt antecipa anúncio histórico

Acompanhar de perto a comunicação oficial preliminar, que pode indicar a abrangência das tarifas e afetar significativamente os mercados financeiros e de criptomoedas.

• 🕔 17h: Trump anuncia oficialmente tarifas recíprocas em discurso

Momento de pico na volatilidade dos mercados. As tarifas esperadas (estimadas em média de 15%) impactarão diretamente a confiança dos investidores, particularmente no setor crypto, devido à alta correlação recente com os mercados tradicionais.

• 🕠 17h30: Coletiva de imprensa e sessão de fotos oficiais

Oportunidade para esclarecimentos adicionais.

• 🕖 19h: Líderes da indústria recebem briefing detalhado

Este briefing trará informações adicionais e possivelmente mais técnicas sobre as consequências imediatas e futuras das questões tarifárias.

Paralelamente às tarifas, observem com atenção especial as movimentações relacionadas à Reserva Estratégica de Bitcoin dos EUA:

• Até 5 de abril, agências federais deverão apresentar relatórios sobre transferência de ativos digitais para a reserva estratégica, e esclarecimentos sobre quais ativos poderão ou não fazer parte da Reserva”.