Criptomoedas disparam e podem ter volatilidade em dia de decisão do Fed sobre taxa de juros dos EUA

Nesta quarta-feira, 19, ocorrerá a divulgação da nova taxa de juros dos Estados Unidos pelo Federal Reserve, logo após a reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês). A decisão costuma impactar todos os mercados financeiros, incluindo o de criptomoedas, antes, durante e após seu anúncio, geralmente acompanhado de um discurso do presidente do banco central norte-americano, Jerome Powell. No aguardo por uma manutenção da taxa, o bitcoin e as principais criptomoedas apresentaram alta significativa.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 84.084, com alta de 3,4% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

Outras criptomoedas também disparam, com o ether cotado a US$ 2.027 e alta acima de 7% e a Solana em US$ 132, com alta de 7,8%.

XRP, moeda que ganhou destaque no governo de Donald Trump, também disparou mais de 14% com o anúncio de que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) deve desistir de um processo judicial em que acusa a XRP de ser um valor mobiliário não registrado.

Um relatório da Volmex aponta que a quarta-feira pode ser de volatilidade para as principais criptomoedas, como bitcoin, ether e Solana. A empresa afirma que esses ativos podem ter oscilações de 3 a 5% com a decisão da taxa de juros norte-americana.

No Japão, o banco central do país manteve a taxa de juros em 0,5%, o que também ajudou a limitar a presão sobre o preço do bitcoin, já que um iene mais forte e rendimentos crescentes, que atraem capital para ativos tradicionais, foram mantidos sob controle.