Maior parte das memecoins não vai valer nada no futuro, diz Cathie Wood

Cathie Wood, líder da gestora de investimentos Ark Invest, é conhecida por ser uma das mais famosas defensoras do bitcoin e do potencial de valorização do ativo. Mas ela não compartilha a mesma visão para outras criptomoedas. Recentemente, ela afirmou que a "maior parte" das memecoins "não vai valer nada" no futuro.

Em entrevista para a Bloomberg, a megainvestidora explicou que a união entre inteligência artificial e a tecnologia blockchain tem facilitado a criação de memecoins, resultando em "milhões" de novos tokens nos últimos meses. Porém, a maioria desses projetos não conta com uma proposta sólida de valor.

Por isso, Wood acredita que esses ativos "não vão valer muito" no futuro próximo. Ela destacou que os fundos que gerencia na Ark Invest não estão aplicando nenhum capital nesse tipo de criptomoeda, exatamente por não acreditar no potencial de valorização dos projetos.

A gestora também compartilhou um conselho para investidores que decidiram compras memecoins: "Tomem cuidado. Não existe nada melhor do que perder dinheiro para que as pessoas aprendam uma lição. E eles vão aprender que a SEC e os reguladores não estão se responsabilizando por essas memecoins".

O recado de Wood indica que investidores podem estar desprotegidos caso essas criptomoedas meme entrem em colapso ou acabem se revelando como golpes financeiros. Por outro lado, a megainvestidora também disse que alguns desses projetos podem ter potencial.

Na visão de Wood, algumas memecoins podem se tornar "itens colecionáveis digitais", o que permitiria "resistir à passagem do tempo" e manter, ou até aumentar, o seu valor. Ela acredita que a memecoin oficial lançada pelo presidente dos Estados Unidos Donald Trump pode ser um desses projetos.

Durante a entrevista, a líder da Ark Invest também reforçou o seu otimismo e aposta no mercado de criptomoedas como um todo. Ela destacou que os casos de uso para o bitcoin, o ether e a Solana estão se "multiplicando", o que será essencial para um futuro próspero desses ativos.

Recentemente, a Ark Invest compartilhou suas novas projeções para o preço do bitcoin até 2030. Em um cenário mais otimista, a gestora espera que a criptomoeda chegue a US$ 1,5 milhão, enquanto o cenário base é de US$ 710 mil e o mais pessimista, de US$ 300 mil.

