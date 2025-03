Veterano de Wall Street que acertou queda do bitcoin compartilha nova previsão para preço do ativo

Josh Mandell, um investidor veterano de Wall Street que trabalhou em grandes fundos do mercado, chamou a atenção do mundo cripto nos últimos dias após compartilhar uma nova projeção para o preço do bitcoin. A previsão atraiu o interesse de outros investidores depois dele ter acertado o momento de virada da criptomoeda para queda.

O caso começou em 5 de novembro de 2024, quando Mandell compartilhou no X, antigo Twitter, três datas que seriam determinantes para o ciclo de valorização da criptomoeda, a sua pausa e a retomada. Segundo ele, as datas seriam 7 de novembro de 2024, 16 de janeiro de 2025 e 14 de março de 2025.

A primeira data, 7 de novembro, ficou famosa por ser o início do ciclo de valorização mais recente do bitcoin, logo após a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. À época, o ativo valia cerca de US$ 74 mil, mas deu um salto nas semanas subsequentes, superando os US$ 100 mil.

Já a segunda data, 16 de janeiro, representa um dos últimos momentos de valorização da criptomoeda, quando o ativo ainda estava cotado acima dos US$ 100 mil e começou a cair. Nas semanas subsequentes, ela acabaria entrando em um momento de queda, chegando a bater a casa dos US$ 78 mil até chegar em uma fase de lateralidade de preço.

Por fim, Mandell disse que a data de 14 de março poderia ser importante para o bitcoin. Ele disse que, caso a criptomoeda cravasse um preço em US$ 84 mil, o valor se tornaria a base para um novo ciclo intenso de alta, sugerindo que a criptomoeda poderia disparar para a casa dos US$ 444 mil.

Meses depois, quando a terceira data finalmente chegou, Mandell fez uma nova publicação em que explicou que as projeções levam em conta regras tradicionais de análise de comportamento de preço de ativos no mercado financeiro. Ele explicou ainda que o salto do bitcoin para US$ 444 mil dependeria do preço da cripto exatamente às 23h59 do dia.

"Se o bitcoin ficar entre US$ 80 mil e US$ 84 mil, significa que o ciclo de alta vai continuar, provavelmente até os US$ 100 mil até o final do mês. Se ele fechar exatamente em US$ 84 mil, veremos movimentos de preço históricos. E se ele ficar acima de US$ 84 mil, ele vai continuar a queda e o ciclo de alta termina", explicou.

A projeção gerou grande apreensão e atenção de investidores, até que o horário chegou e a criptomoeda atingiu um valor de US$ 83,9 mil. Para Mandell, nesse caso a tendência é que o ativo retome um movimento de valorização, mas sem grandes recordes.

"Acho que recebemos um sinal verde para uma modesta continuação da alta até o fim do mês. Não a explosão rara, que dependia dos US$ 84 mil exatos, mas um movimento para mais de US$ 100 mil para garantir ganhos suficientes para o S&P 500", comentou.

