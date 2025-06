Bitcoin hoje: aversão ao risco chega ao mercado de criptomoedas; entenda

Nesta quarta-feira, 18, o bitcoin e as principais criptomoedas continuam apresentando correção diante da aversão ao risco gerada pela escalada de conflitos no Oriente Médio. Desde a data de ontem, os embates entre Israel e Irã romperam com a resiliência do bitcoin, que até então se mantinha sem grandes abalos em sua cotação. Além disso, ao longo da tarde haverá a divulgação da decisão monetária do Fed, banco central dos EUA, que pode impactar o setor.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 10.460, com queda de quase 1,5% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap.

"Mercados globais permaneceram voláteis diante da escalada do conflito entre Israel e Irã no sexto dia de combates, o que elevou a aversão ao risco e impulsionou o petróleo. O dólar se fortaleceu frente a outras moedas, enquanto investidores migraram para ativos considerados seguros, como Treasuries e ouro. Os índices acionários globais recuaram, especialmente nos mercados da Ásia-Pacífico e da Europa, com as atenções voltadas para a próxima decisão do Federal Reserve", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"Já o bitcoin começou a sentir o impacto do clima de aversão ao risco, recuando para cerca de US$ 105.100, refletindo a saída de capital de ativos mais voláteis em meio à incerteza geopolítica e à expectativa em torno da decisão do Fed e do discurso do Jerome Powell. No curto prazo, o impacto sobre o bitcoin é negativo a neutro, devido à intensificação das tensões no Oriente Médio, que reforça o movimento de fuga para ativos tradicionais de proteção, como o dólar e os Treasuries", acrescentou.