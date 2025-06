Corretora de criptomoedas no Irã perde R$ 490 milhões após ataque hacker de grupo israelense

A corretora de criptomoedas iraniana Nobitex foi alvo de um ataque hacker nesta quarta-feira, 18. Ao todo, a exchange perdeu US$ 90 milhões (R$ 493 milhões, na cotação atual) em ativos. A ação foi reconhecida pelo grupo de hackers Gonjeshke Darande, ligado à inteligência de Israel.

O ataque foi identificado pela empresa de segurança digital Elliptic. Pouco depois da divulgação da invasão, o próprio grupo de hackers fez uma publicação no X, antigo Twitter, em que assumiu a autoria da ação. O grupo disse que pretende divulgar dados internos da exchange.

Segundo o Gonjeshke Darande, os dados devem ser divulgados até a próxima quinta-feira, 19, junto com códigos que viabilizam a operação da corretora de criptomoedas. O grupo alertou que qualquer ativo que ainda esteja na exchange estará "correndo risco" de roubos futuros.

A ação do grupo de hackers reflete a escalada no conflito entre Irã e Israel, com bombardeios nos dois países e sem sinais de uma trégua no curto prazo. O Gonjeshke Darande realizou há poucos dias outro ataque hacker, que teve como alvo o banco iraniano Sepah.

De acordo com investigações em redes blockchain, o ataque hacker envolveu o roubo de unidades das criptomoedas Tron, bitcoin e dogecoin. Os ativos foram enviados para uma carteira digital em blockchain com um endereço que trazia a frase "malditos terroristas".

O que é a Nobitex?

O Gonjeshke Darande afirmou que a Nobitex é uma "parte centro na rede de financiamento de terrorismo do regime" iraniano. Segundo os hackers, a exchange era usada pelo governo do Irã para contornar sanções internacionais por meio de pagamentos com criptomoedas.

A Nobitex é a maior corretora cripto do Irã. A exchange confirmou o ataque em uma publicação no X, mas não deu detalhes sobre os fundos roubados e o grau da invasão israelense, incluindo o possível roubo de dados sensíveis e informações que permitiriam roubos futuros.

A Elliptic afirmou que o esforço dos hackers para criar um endereço de carteira digital com a frase desejada provavelmente resultou na criação de chaves digitais indisponíveis para os próprios hackers. Com isso, os fundos estão perdidos, inacessíveis tanto para a exchange quanto para o grupo.

