Fundos de bitcoin têm forte saída semanal de US$ 430 milhões, aponta relatório

Os produtos negociados em bolsa (ETPs) de criptomoedas sofreram uma liquidação significativa na semana passada e marca as primeiras grandes saídas de 2025.

Os ETPs de cripto registraram US$ 415 milhões em saídas na última semana de negociações, com o bitcoin liderando a liquidação, somando US$ 430 milhões em saídas, de acordo com um relatório da CoinShares de 17 de janeiro.

A pressão de venda nos ETPs de bitcoin foi atenuada por entradas em ETPs que acompanham altcoins, como Solana, XRP e Sui.

O chefe de pesquisa da CoinShares, James Butterfill, atribuiu as saídas a preocupações macroeconômicas, especialmente às declarações do presidente do Federal Reserve dos EUA, Jerome Powell, que pediu paciência em relação a cortes nas taxas de juros, além de dados de inflação dos EUA acima do esperado.

Fim da sequência de entradas por várias semanas

As saídas dos ETPs de cripto na última semana encerraram uma sequência de 19 semanas de entradas, que começou em meio ao otimismo com as eleições presidenciais nos EUA, observou Butterfill.

A sequência de múltiplas semanas de entradas resultou em produtos de investimento em cripto acumulando US$ 29,4 bilhões — "superando de longe os US$ 16 bilhões registrados nas primeiras 19 semanas de lançamentos dos ETFs à vistaOs ETPs de Bitcoin registraram as maiores saídas na semana passada, pois o BTC é altamente sensível às expectativas de taxas de juros, disse James Butterfill, da CoinShares. nos EUA, iniciados em janeiro de 2024", afirmou.

O analista afirmou que o bitcoin é altamente sensível às expectativas de taxas de juros e, por isso, “sofreu o impacto das saídas dos investidores”.

“Curiosamente, não houve entradas correspondentes em produtos short de bitcoin, que, em vez disso, registraram saídas de US$ 9,6 milhões”, observou.

Solana e XRP lideram as entradas

Enquanto os ETPs de ether também registraram pequenas saídas de US$ 7,2 milhões na semana passada, outras altcoins, como Solana e XRP, foram as maiores beneficiadas.

Solana teve as maiores entradas entre todos os ativos, totalizando US$ 8,9 milhões, seguida de perto pelo XRP e pelo Sui, com entradas de US$ 8,5 milhões e US$ 6 milhões, respectivamente.

O aumento nos investimentos em ETPs de Solana e XRP na semana passada ocorreu em meio ao crescente otimismo sobre as aguardadas aprovações dos fundos negociados em bolsa (ETFs) de SOL e XRP pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).

De acordo com os analistas de ETF da Bloomberg, Eric Balchunas e James Seyffart, um ETF de Solana tem 75% de chance de aprovação pela SEC em 2025, enquanto o XRP tem 65% de chance.

