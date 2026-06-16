Bitcoin teve valorização em todas as Copas do Mundo da FIFA: ciclo se manterá?

O bitcoin era negociado a US$ 0,20 quando a África do Sul sediou a Copa do Mundo da FIFA em 2010. Com a América do Norte organizando a edição de 2026, o BTC está próximo de US$ 66.258, acumulando alta de mais de 328.000% ao longo de cinco torneios consecutivos.

O padrão nunca se quebrou. Em cada Copa do Mundo desde 2010, o bitcoin abriu com preço superior ao do torneio anterior: US$ 620 no Brasil em 2014, US$ 6.500 na Rússia em 2018, US$ 16.800 no Catar em 2022 e atualmente cerca de quatro vezes esse valor.

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O halving do Bitcoin

A análise do ciclo do ETF do bitcoin e da liquidez publicada em 2026 aponta uma razão estrutural para a persistência do padrão de quatro anos.

O halving do Bitcoin reduz pela metade as recompensas dos mineradores no mesmo intervalo de quatro anos da Copa do Mundo, restringindo o fornecimento a cada edição. Fortes altas de preço historicamente ocorreram entre 12 e 18 meses após cada redução.

Buy Bitcoin during World Cups. Wait 4 years. Repeat. pic.twitter.com/lFRYoUuV5V — Crypto Rover (@cryptorover) June 15, 2026

No ciclo atual, o BTC atingiu pico próximo de US$ 126 mil no início de 2025, antes de recuar bruscamente.

O preço do bitcoin próximo de US$ 66.258 hoje está mais ou menos entre o valor do Catar 2022 e o recorde registrado, padrão compatível com quedas pós-pico em ciclos anteriores.

Retornos estão diminuindo

A matemática de cada ciclo de quatro anos mostra seu próprio panorama. Quem comprou durante o torneio de 2010 e segurou até 2014 obteve retorno na casa de 3.100 vezes. O intervalo de 2014 a 2018 rendeu cerca de 10 vezes. Investidores de 2018 que mantiveram até o Catar 2022 ganharam aproximadamente 2,6 vezes. De 2022 para 2026, a valorização está em torno de 3,9 vezes.

A trajetória é evidente. À medida que o bitcoin amadurece como um ativo de múltiplos trilhões de dólares, cada multiplicador subsequente diminui. Capitais institucionais e fluxos de ETF agora influenciam o comportamento de preços de forma que a mecânica da recompensa em bloco não explica totalmente.

Novos níveis de demanda conferem suporte estrutural e absorvem parte da volatilidade que proporcionava os lucros expressivos do início dos ciclos.

Agora será diferente?

A presença de cripto na Copa do Mundo de 2026 vai de mercados de previsão e tokens de fãs até apostas em blockchain, sinalizando destaque no mercado tradicional, o que pode sustentar a demanda ou apenas antecipar movimentos de preço.

A sequência permanece intacta, mas manter o ativo por um ciclo completo atualmente exige mais paciência para um ganho menor se comparado ao que a geração anterior alcançou.

A perspectiva para o bitcoin até 2030 depende, em última instância, da política monetária dos Estados Unidos, da acumulação por parte de estados soberanos e da continuidade na absorção da pressão vendedora via ETFs. O padrão se manteve por cinco Copas do Mundo. Resta saber se esse histórico avançará para seis torneios.

*Matéria original por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

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