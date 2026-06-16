Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Bitcoin teve valorização em todas as Copas do Mundo da FIFA: ciclo se manterá?

O calendário quadrienal da Copa do Mundo FIFA coincide com o ciclo de halving do Bitcoin

(ustin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP/AFP)

(ustin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP/AFP)

BeInCrypto
BeInCrypto

Portal de notícias

Publicado em 16 de junho de 2026 às 14h00.

Tudo sobreBitcoin
Saiba mais

O bitcoin era negociado a US$ 0,20 quando a África do Sul sediou a Copa do Mundo da FIFA em 2010. Com a América do Norte organizando a edição de 2026, o BTC está próximo de US$ 66.258, acumulando alta de mais de 328.000% ao longo de cinco torneios consecutivos.

O padrão nunca se quebrou. Em cada Copa do Mundo desde 2010, o bitcoin abriu com preço superior ao do torneio anterior: US$ 620 no Brasil em 2014, US$ 6.500 na Rússia em 2018, US$ 16.800 no Catar em 2022 e atualmente cerca de quatro vezes esse valor.

O halving do Bitcoin

A análise do ciclo do ETF do bitcoin e da liquidez publicada em 2026 aponta uma razão estrutural para a persistência do padrão de quatro anos.

O halving do Bitcoin reduz pela metade as recompensas dos mineradores no mesmo intervalo de quatro anos da Copa do Mundo, restringindo o fornecimento a cada edição. Fortes altas de preço historicamente ocorreram entre 12 e 18 meses após cada redução.

No ciclo atual, o BTC atingiu pico próximo de US$ 126 mil no início de 2025, antes de recuar bruscamente.

O preço do bitcoin próximo de US$ 66.258 hoje está mais ou menos entre o valor do Catar 2022 e o recorde registrado, padrão compatível com quedas pós-pico em ciclos anteriores.

Retornos estão diminuindo

A matemática de cada ciclo de quatro anos mostra seu próprio panorama. Quem comprou durante o torneio de 2010 e segurou até 2014 obteve retorno na casa de 3.100 vezes. O intervalo de 2014 a 2018 rendeu cerca de 10 vezes. Investidores de 2018 que mantiveram até o Catar 2022 ganharam aproximadamente 2,6 vezes. De 2022 para 2026, a valorização está em torno de 3,9 vezes.

A trajetória é evidente. À medida que o bitcoin amadurece como um ativo de múltiplos trilhões de dólares, cada multiplicador subsequente diminui. Capitais institucionais e fluxos de ETF agora influenciam o comportamento de preços de forma que a mecânica da recompensa em bloco não explica totalmente.

Novos níveis de demanda conferem suporte estrutural e absorvem parte da volatilidade que proporcionava os lucros expressivos do início dos ciclos.

Agora será diferente?

A presença de cripto na Copa do Mundo de 2026 vai de mercados de previsão e tokens de fãs até apostas em blockchain, sinalizando destaque no mercado tradicional, o que pode sustentar a demanda ou apenas antecipar movimentos de preço.

A sequência permanece intacta, mas manter o ativo por um ciclo completo atualmente exige mais paciência para um ganho menor se comparado ao que a geração anterior alcançou.

A perspectiva para o bitcoin até 2030 depende, em última instância, da política monetária dos Estados Unidos, da acumulação por parte de estados soberanos e da continuidade na absorção da pressão vendedora via ETFs. O padrão se manteve por cinco Copas do Mundo. Resta saber se esse histórico avançará para seis torneios.

*Matéria original por Lucas Espindola no BeinCrypto, portal parceiro da EXAME.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube  Tik Tok  

Leia mais

Acompanhe tudo sobre:BitcoinCriptomoedasCopa do Mundo

Mais de Future of Money

Hyperliquid bate máxima histórica em dia de correção para outras criptos

Em US$ 66 mil, bitcoin tem recuperação, mas investidores seguem cautelosos

Standard Chartered vê tokenização levando DeFi a US$ 2,7 trilhões até 2030

Regra de segregação patrimonial no setor cripto ainda gera muita dúvida, diz executiva

Mais na Exame

ESG

Sabedoria indígena guarda um terço do carbono irrecuperável do planeta

Apresentado por AEGEA

A estratégia da Aegea para levar saneamento a milhões de brasileiros

Esporte

Neymar treina com Seleção, mas deve ficar de fora do jogo contra Haiti na Copa do Mundo

Ciência

Tubarão misterioso é visto vivo em águas profundas, mostra vídeo