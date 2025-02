Criptomoedas hoje: bitcoin tem pressão de venda e pode entrar em “canal de baixa”

Nesta segunda-feira, 17, o bitcoin inicia a semana acima dos US$ 96 mil, mas tem pressão de venda e ainda pode sofrer correções maiores, de acordo com especialistas. Nas últimas 24 horas, o setor de criptomoedas movimentou cerca de US$ 95 bilhões.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 96.412, com queda de 0,8% nas últimas 24 horas, de acordo com dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a maior criptomoeda do mundo acumula queda de mais de 6,7%.

"Canal de baixa"

Para Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio, o bitcoin “parece estar retornando para dentro do canal secundário de baixa”.

“Em tempos gráficos menores, é possível observar que a pressão de venda está maior, o que sugere que no curto prazo, o preço da principal criptomoeda do mercado poderá corrigir até os suportes nas faixas de preços de US$ 94.600 e US$ 92.700”, disse ela.

“No entanto, se entrar força compradora revertendo o movimento, os próximos alvos que servirão como ponto de resistência estão nas faixas de preços de US$ 102.200 e US$ 104.645”, acrescentou a especialista.

