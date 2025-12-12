Mercado cripto tenta recuperação, mas bitcoin 'não tem força'

Nesta sexta-feira, 12, o bitcoin se encaminha para um final de semana útil "no verde", sinalizando recuperação após quedas que levaram a criptomoeda até os US$ 80 mil nas últimas semanas. Apesar disso, um especialista aponta que a criptomoeda ainda "não tem força" para movimentos mais claros.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 92.350, com alta de 2,4% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda teve alta de 1,8%.

"O bitcoin voltou a operar na faixa dos US$ 92 mil, mas ainda sem força suficiente para um movimento direcional mais claro. O MACD avança e mantém um viés de curto prazo mais construtivo, sugerindo que o mercado ainda tenta sustentar um cenário de recuperação. A primeira resistência relevante permanece em US$ 94.150; um rompimento desse nível poderia abrir espaço para uma alta até a média móvel exponencial de 50 dias, em US$ 96.466, que precisaria ser convertida em suporte para recolocar os US$ 100 mil no radar", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

"Do lado dos riscos, o Índice de Força Relativa (RSI) — um indicador que mede o ritmo e a intensidade dos movimentos de preço para identificar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido — permanece abaixo da linha de 50. Esse nível funciona como uma espécie de “divisor de águas”: acima dele, o mercado sinaliza força compradora; abaixo, predomina a pressão vendedora. A estagnação do RSI nessa região mostra que o apetite por risco ainda é limitado e, se o indicador voltar a cair, aumenta a probabilidade de o bitcoin revisitar níveis abaixo de US$ 90 mil', acrescentou.

