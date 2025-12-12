Future of Money

Mercado cripto tenta recuperação, mas bitcoin 'não tem força'

Especialista aponta que o bitcoin ainda não tem força para um movimento direcional mais claro, enquanto mercado tenta sustentar recuperação

(Reprodução/Reprodução)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 10h55.

Última atualização em 12 de dezembro de 2025 às 10h57.

Nesta sexta-feira, 12, o bitcoin se encaminha para um final de semana útil "no verde", sinalizando recuperação após quedas que levaram a criptomoeda até os US$ 80 mil nas últimas semanas. Apesar disso, um especialista aponta que a criptomoeda ainda "não tem força" para movimentos mais claros.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 92.350, com alta de 2,4% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda teve alta de 1,8%.

"O bitcoin voltou a operar na faixa dos US$ 92 mil, mas ainda sem força suficiente para um movimento direcional mais claro. O MACD avança e mantém um viés de curto prazo mais construtivo, sugerindo que o mercado ainda tenta sustentar um cenário de recuperação. A primeira resistência relevante permanece em US$ 94.150; um rompimento desse nível poderia abrir espaço para uma alta até a média móvel exponencial de 50 dias, em US$ 96.466, que precisaria ser convertida em suporte para recolocar os US$ 100 mil no radar", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget no Brasil.

"Do lado dos riscos, o Índice de Força Relativa (RSI) — um indicador que mede o ritmo e a intensidade dos movimentos de preço para identificar se um ativo está sobrecomprado ou sobrevendido — permanece abaixo da linha de 50. Esse nível funciona como uma espécie de “divisor de águas”: acima dele, o mercado sinaliza força compradora; abaixo, predomina a pressão vendedora. A estagnação do RSI nessa região mostra que o apetite por risco ainda é limitado e, se o indicador voltar a cair, aumenta a probabilidade de o bitcoin revisitar níveis abaixo de US$ 90 mil', acrescentou.

