Do Kwon, responsável pelo colapso do projeto Luna, é condenado a 15 anos de prisão

Criador do ecossistema Terra/Luna, Do Kwon foi considerado culpado por criar "fraude" que gerou prejuízo de US$ 40 bilhões

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 11h40.

Do Kwon, criador do ecossistema cripto Terra/Luna, foi condenado na última quinta-feira, 11, a 15 anos de prisão nos Estados Unidos. A Justiça do país concluiu que ele foi o responsável por uma fraude que resultou em um dos maiores colapsos do mercado de criptomoedas, em maio de 2022.

Investigações sugerem que o prejuízo de investidores com a quebra do ecossistema chegou à casa dos US$ 40 bilhões. O valor foi destacado pelo juiz responsável pelo caso, que destacou ainda que Kwon teria "escolhido mentir" e criado uma fraude "atipicamente séria".

O juiz afirmou ainda que os comentários de Kwon durante a quebra da Terra/Luna acabaram enganando investidores e levando as pessoas a manter investimentos no projeto. Kwon chegou a dizer que estava injetando capital no ecossistema para evitar um colapso, o que nunca ocorreu.

Após passar um período como fugitivo internacional, Kwon foi preso em 2024 e deportado para os Estados Unidos. Ele se declarou culpado de todas as acusações e deve retornar US$ 19 milhões para as autoridades. O valor pode ressarcir vítimas do caso.

A Justiça decidiu que Kwon cumprirá metade da pena de prisão nos Estados Unidos e metade na Coreia do Sul, sua terra natal. A Terraform Labs, empresa criada por Kwon, também concordou em pagar US$ 4,5 bilhões para a SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA).

Relembre o caso

O colapso do ecossistema Terra/Luna é considerado uma das maiores quebras da história do mercado de criptomoedas. Ele envolveu a criptomoeda Luna e a stablecoin pareada ao dólar UST, conhecida como Terra. A quebra, em maio de 2022, atingiu todo o mercado e levou à falência de diversas empresas.

O caso envolveu a característica algorítmica da UST, que não possuía uma reserva efetiva que garantia a sua paridade ao dólar. Na prática, a paridade era garantida pelo valor da criptomoeda Luna. A lógica acabou falhando, levando a um êxodo de investidores do projeto.

Sem os fundos, a UST perdeu a paridade com o dólar e a Luna despencou 99%, deixando investidores que permaneceram no projeto com grandes prejuízos. Analistas acreditam que o episódio foi essencial para a posterior falência da FTX, até então a segunda maior corretora do mercado de criptomoedas.

