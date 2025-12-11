Corte de juros do Fed pode atrair investimentos para o bitcoin

Nesta quinta-feira, 11, o bitcoin desperta expectativas otimistas entre especialistas, depois que o Federal Reserve anunciou um corte na taxa de juros dos Estados Unidos na última quarta-feira, 10.

Apesar da cotação da maior criptomoeda do mundo não ter respondido de forma positiva ainda, a decisão pode atrair fluxo de curto prazo, aponta um especialista. Ainda assim, é preciso atenção para a volatilidade ampliada pela incerteza macro e pelo fluxo de notícias corporativas.

INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 de cashback em bitcoin. Confira o regulamento no site.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 89.934, com queda de 2,2% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a criptomoeda acumula queda de 13,7%. O Índice de Medo e Ganância, por outro lado, saiu do "medo extremo" para "medo", em 29 pontos.

"Mercados asiáticos oscilaram nesta quinta-feira, 11, após dados corporativos negativos nos EUA, com as ações da Oracle recuando mais de 11% após resultados decepcionantes, o que estendeu a queda dos futuros do Nasdaq e S&P 500. Ao mesmo tempo, o Federal Reserve reduziu a taxa de juros em 25 bps como amplamente esperado e anunciou que começará a comprar títulos de curto prazo para apoiar a liquidez", disse André Franco, CEO da Boost Research.

Segundo Franco, "o dólar enfraqueceu e os rendimentos de Treasuries recuaram, com o euro avançando acima de US$ 1,17, enquanto o mercado aguarda o próximo conjunto de dados que influenciará as expectativas de cortes adicionais no ciclo de juros de 2026".

"Já o bitcoin tem uma expectativa de curto prazo neutra a moderadamente positiva. O corte de juros pelo Federal Reserve e o enfraquecimento do dólar reduzem o custo de oportunidade de ativos de risco e podem atrair fluxo de curto prazo para criptoativos como o bitcoin", acrescentou o especialista.

Por outro lado, o CEO da Boost Research afirma que "os resultados corporativos fracos, como os da Oracle, introduzem pressão no sentimento de risco, o que pode limitar um rali mais amplo. Esse contexto sugere que o bitcoin tem espaço para consolidar ou testar resistências imediatas com viés altista, mas com volatilidade ampliada pela incerteza macro e pelo fluxo de notícias corporativas".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok