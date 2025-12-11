Future of Money

Corte de juros do Fed pode atrair investimentos para o bitcoin

Especialista aponta otimismo no curto prazo para a maior criptomoeda do mundo, mas ressalta volatilidade ampliada pela incerteza macro e pelo fluxo de notícias corporativas

(Reprodução/Reprodução)

(Reprodução/Reprodução)

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 10h37.

Última atualização em 11 de dezembro de 2025 às 11h01.

Nesta quinta-feira, 11, o bitcoin desperta expectativas otimistas entre especialistas, depois que o Federal Reserve anunciou um corte na taxa de juros dos Estados Unidos na última quarta-feira, 10.

Apesar da cotação da maior criptomoeda do mundo não ter respondido de forma positiva ainda, a decisão pode atrair fluxo de curto prazo, aponta um especialista. Ainda assim, é preciso atenção para a volatilidade ampliada pela incerteza macro e pelo fluxo de notícias corporativas.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 89.934, com queda de 2,2% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos trinta dias, a criptomoeda acumula queda de 13,7%. O Índice de Medo e Ganância, por outro lado, saiu do "medo extremo" para "medo", em 29 pontos.

"Mercados asiáticos oscilaram nesta quinta-feira, 11, após dados corporativos negativos nos EUA, com as ações da Oracle recuando mais de 11% após resultados decepcionantes, o que estendeu a queda dos futuros do Nasdaq e S&P 500. Ao mesmo tempo, o Federal Reserve reduziu a taxa de juros em 25 bps como amplamente esperado e anunciou que começará a comprar títulos de curto prazo para apoiar a liquidez", disse André Franco, CEO da Boost Research.

Segundo Franco, "o dólar enfraqueceu e os rendimentos de Treasuries recuaram, com o euro avançando acima de US$ 1,17, enquanto o mercado aguarda o próximo conjunto de dados que influenciará as expectativas de cortes adicionais no ciclo de juros de 2026".

"Já o bitcoin tem uma expectativa de curto prazo neutra a moderadamente positiva. O corte de juros pelo Federal Reserve e o enfraquecimento do dólar reduzem o custo de oportunidade de ativos de risco e podem atrair fluxo de curto prazo para criptoativos como o bitcoin", acrescentou o especialista.

Por outro lado, o CEO da Boost Research afirma que "os resultados corporativos fracos, como os da Oracle, introduzem pressão no sentimento de risco, o que pode limitar um rali mais amplo. Esse contexto sugere que o bitcoin tem espaço para consolidar ou testar resistências imediatas com viés altista, mas com volatilidade ampliada pela incerteza macro e pelo fluxo de notícias corporativas".

