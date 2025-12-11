Future of Money

BitcoinEthereumCriptomoedasDrexBlockchain

Patrocínio:

Design sem nome (2)
LOGO SENIOR_NEWS

Ciclo de 4 anos do bitcoin vai passar por 'disrupção', diz Cathie Wood

CEO da Ark Invest acredita que ciclo tradicional do preço da criptomoeda está em transformação devido à adoção institucional

João Pedro Malar
João Pedro Malar

Editor do Future of Money

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 12h00.

Tudo sobreBitcoin
Saiba mais

Cathie Wood, CEO da Ark Invest, se juntou nesta semana a um crescente grupo no mercado que afirma que o ciclo de 4 anos do preço do bitcoin não é mais uma realidade. Para a gestora, uma das mais famosas de Wall Street, a tendência é que a adoção institucional da criptomoeda resulte em uma "disrupção" do tradicional ciclo de preço do ativo.

Entretanto, Wood não acredita que essa quebra é negativa para a criptomoeda. A avaliação da gestora é que o fim do ciclo de 4 anos representa uma queda na volatilidade do ativo, o que tende a reduzir o seu elevado grau de desvalorização observado no passado em momentos adversos.

Ela destacou que o bitcoin "constantemente caía mais de 75% a 90% no passado" e que, mais recentemente, "a volatilidade está caindo". Para Wood, esse novo cenário é um resultado direto da crescente adoção da criptomoeda por investidores institucionais, dando mais estabilidade ao preço.

"Nós acreditamos que a entrada das instituições nessa nova classe de ativos vai prevenir quedas muito maiores. E nós provavelmente já vimos o preço mínimo ser atingido há algumas semanas", disse. Em novembro, a criptomoeda chegou a cair a US$ 80 mil antes de se recuperar.

Além de Wood, outras figuras importantes do mercado também projetaram um fim do ciclo de 4 anos do bitcoin. O banco britânico Standard Chartered corroborou essa possibilidade em um novo relatório, assim como a gestora de ativos Bernstein.

Bitcoin como ativo de risco

A avaliação de Cathie Wood é que o bitcoin se consolidou como um ativo de tomada de risco, tornando-se mais dependente do apetite de investidores por ativos mais arriscados. Com isso, ele está cada vez mais correlacionado à situação da economia como um todo, se comportando como uma ação.

A CEO da Ark Invest explicou que esse comportamento é o posto do observado em ativos como o ouro, que tendem a se valorizar em momentos de incerteza econômica ou durante crises mais intensas. Na prática, portanto, a criptomoeda não estaria tendo esse comportamento.

Wood reconheceu que o bitcoin "desempenhou um papel semelhante ao ouro em diferentes momentos da sua história", mas que essa não seria mais a realidade. "O ouro é mais um ativo de aversão a risco. As pessoas estão usando o ouro como proteção contra o risco geopolítico".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube Telegram | TikTok

Acompanhe tudo sobre:BitcoinCriptomoedasCriptoativos

Mais de Future of Money

24 horas, 7 dias por semana: o futuro inevitável das bolsas de valores?

Corte de juros do Fed pode atrair investimentos para o bitcoin

Desenvolvedores querem atualizar bitcoin com proteção contra computação quântica

Carteiras ligadas a site da Deep Web movimentam bitcoins parados há mais de 10 anos

Mais na Exame

Carreira

Como esse jovem transformou cupons de estudante em um negócio de £30 milhões

Minhas Finanças

Por mais gringos na bolsa, B3 fecha parceria com corretora global

Brasil

Renan e Lira lideram intenções de voto ao Senado em Alagoas, diz Paraná

Ciência

E se a Terra parasse de girar? Cientistas explicam