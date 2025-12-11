Ciclo de 4 anos do bitcoin vai passar por 'disrupção', diz Cathie Wood

Cathie Wood, CEO da Ark Invest, se juntou nesta semana a um crescente grupo no mercado que afirma que o ciclo de 4 anos do preço do bitcoin não é mais uma realidade. Para a gestora, uma das mais famosas de Wall Street, a tendência é que a adoção institucional da criptomoeda resulte em uma "disrupção" do tradicional ciclo de preço do ativo.

Entretanto, Wood não acredita que essa quebra é negativa para a criptomoeda. A avaliação da gestora é que o fim do ciclo de 4 anos representa uma queda na volatilidade do ativo, o que tende a reduzir o seu elevado grau de desvalorização observado no passado em momentos adversos.

INVISTA E GANHE R$ 50. Abra sua conta na Mynt, a plataforma crypto do BTG Pactual, invista R$ 150 em qualquer criptoativo até 20/12/2025 e ganhe R$ 50 em bitcoin. Confira o regulamento no site

Ela destacou que o bitcoin "constantemente caía mais de 75% a 90% no passado" e que, mais recentemente, "a volatilidade está caindo". Para Wood, esse novo cenário é um resultado direto da crescente adoção da criptomoeda por investidores institucionais, dando mais estabilidade ao preço.

"Nós acreditamos que a entrada das instituições nessa nova classe de ativos vai prevenir quedas muito maiores. E nós provavelmente já vimos o preço mínimo ser atingido há algumas semanas", disse. Em novembro, a criptomoeda chegou a cair a US$ 80 mil antes de se recuperar.

Além de Wood, outras figuras importantes do mercado também projetaram um fim do ciclo de 4 anos do bitcoin. O banco britânico Standard Chartered corroborou essa possibilidade em um novo relatório, assim como a gestora de ativos Bernstein.

Bitcoin como ativo de risco

A avaliação de Cathie Wood é que o bitcoin se consolidou como um ativo de tomada de risco, tornando-se mais dependente do apetite de investidores por ativos mais arriscados. Com isso, ele está cada vez mais correlacionado à situação da economia como um todo, se comportando como uma ação.

A CEO da Ark Invest explicou que esse comportamento é o posto do observado em ativos como o ouro, que tendem a se valorizar em momentos de incerteza econômica ou durante crises mais intensas. Na prática, portanto, a criptomoeda não estaria tendo esse comportamento.

Wood reconheceu que o bitcoin "desempenhou um papel semelhante ao ouro em diferentes momentos da sua história", mas que essa não seria mais a realidade. "O ouro é mais um ativo de aversão a risco. As pessoas estão usando o ouro como proteção contra o risco geopolítico".

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok