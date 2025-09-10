Bitcoin hoje: criptomoeda atinge US$ 114 mil e pode continuar subindo com viés "dovish" do Fed

Nesta quarta-feira, 10, o bitcoin voltou a subir, ultrapassando os US$ 114 mil após dias negociando "de lado" na faixa dos US$ 112 mil. O otimismo pode ser explicado pela crescente de expectativas por um corte na taxa de juros dos EUA ainda este mês.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 113.971, com alta de 1,1% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a maior criptomoeda do mundo acumula alta de 2,2%.

Cenário atual do mercado e expectativas

"Os mercados asiáticos avançaram, refletindo o otimismo renovado em torno de cortes de juros pelo Federal Reserve, após dados de emprego desapontadores nos Estados Unidos. Os rendimentos dos Treasuries continuaram a recuar, enquanto o dólar manteve-se firme, sustentado pelas expectativas de política monetária mais acomodatícia. O ouro avançou após registrar um novo recorde, e o petróleo subiu em meio à intensificação das tensões geopolíticas.", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"Esses fatores reforçam que os mercados ainda priorizam um afrouxamento monetário do Fed em detrimento das incertezas políticas internacionais. O bitcoin mantém uma expectativa de curto prazo positiva. A combinação da queda nos rendimentos dos títulos, da crescente expectativa de cortes de juros — inclusive de 50 pontos-base —, da valorização dos ativos asiáticos e do forte apelo do ouro cria um ambiente extremamente favorável ao fluxo de capital para ativos de risco, como o bitcoin", acrescentou.

"O bitcoin deve continuar avançando, com potencial para buscar níveis entre US$ 113 mil e US$ 115 mil especialmente se os próximos dados macroeconômicos e monetários confirmarem o viés dovish do Federal Reserve", concluiu o especialista.

