Bitcoin hoje: criptomoeda atinge US$ 114 mil e pode continuar subindo com viés "dovish" do Fed

Investidores e especialistas acumulam expectativas por corte na taxa de juros dos Estados Unidos

Mariana Maria Silva
Mariana Maria Silva

Editora do Future of Money

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 11h20.

Bitcoin
Nesta quarta-feira, 10, o bitcoin voltou a subir, ultrapassando os US$ 114 mil após dias negociando "de lado" na faixa dos US$ 112 mil. O otimismo pode ser explicado pela crescente de expectativas por um corte na taxa de juros dos EUA ainda este mês.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 113.971, com alta de 1,1% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a maior criptomoeda do mundo acumula alta de 2,2%.

Cenário atual do mercado e expectativas

"Os mercados asiáticos avançaram, refletindo o otimismo renovado em torno de cortes de juros pelo Federal Reserve, após dados de emprego desapontadores nos Estados Unidos. Os rendimentos dos Treasuries continuaram a recuar, enquanto o dólar manteve-se firme, sustentado pelas expectativas de política monetária mais acomodatícia. O ouro avançou após registrar um novo recorde, e o petróleo subiu em meio à intensificação das tensões geopolíticas.", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"Esses fatores reforçam que os mercados ainda priorizam um afrouxamento monetário do Fed em detrimento das incertezas políticas internacionais. O bitcoin mantém uma expectativa de curto prazo positiva. A combinação da queda nos rendimentos dos títulos, da crescente expectativa de cortes de juros — inclusive de 50 pontos-base —, da valorização dos ativos asiáticos e do forte apelo do ouro cria um ambiente extremamente favorável ao fluxo de capital para ativos de risco, como o bitcoin", acrescentou.

"O bitcoin deve continuar avançando, com potencial para buscar níveis entre US$ 113 mil e US$ 115 mil especialmente se os próximos dados macroeconômicos e monetários confirmarem o viés dovish do Federal Reserve", concluiu o especialista.

