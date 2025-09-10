Franklin Templeton anuncia parceria com a Binance para iniciativas com ativos digitais

Nesta quarta-feira, 10, a Binance e a Franklin Templeton anunciaram uma parceria estratégica para iniciativas com ativos digitais. A gigante dos investimentos, com US$ 1,6 trilhão em ativos sob gestão, pretende acelerar a adoção de blockchain nas finanças tradicionais.

Segundo um comunicado, a parceria irá desenvolver iniciativas e soluções em ativos digitais voltadas para um “amplo espectro de investidores”, explorando a experiência da Franklin Templeton na tokenização regulamentada de valores mobiliários com a infraestrutura da Binance.

As soluções, posteriormente, devem atender às demandas de investidores, utilizando a tecnologia blockchain para trazer eficiência, transparência e acessibilidade aos mercados de capitais. Ainda segundo o comunicado, espera-se uma geração competitiva de rendomento e eficiência nos processos de liquidação.

“À medida que essas tecnologias deixam de estar à margem e passam a fazer parte do mainstream financeiro, parcerias como esta se tornam fundamentais para acelerar a adoção. Não vemos a blockchain como uma ameaça aos sistemas tradicionais, mas como uma oportunidade de repensá-los”, disse Sandy Kaul, vice-presidente executiva e head de inovação da Franklin Templeton.

“Os investidores buscam cada vez mais ativos digitais para se manter à frente, mas é fundamental que sejam acessíveis e confiáveis. Esta parceria vai possibilitar que a gente ofereça produtos inovadores que atendam às demandas dos mercados de capitais globais e cocriar os portfólios do futuro. Nosso objetivo é transformar a tokenização em prática, permitindo que os clientes alcancem ganhos de eficiência em liquidação, gestão de colaterais e construção de portfólios em escala”, disse Roger Bayston, vice-presidente executivo e head de ativos digitais da Franklin Templeton.

Catherine Chen, head de VIP & Institucional da Binance revelou acreditar que a parceria “reforça o compromisso da empresa em conectar cripto aos mercados de capitais tradicionais”.

