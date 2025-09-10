Franklin Templeton anuncia parceria com a Binance para iniciativas com ativos digitais

Smart city and Meta verses concept, Motion Futuristic Neon light with Aerial view modern cityscape for data network connection technology concept, blockchain decentralized technology concept, global communication technology concept (Getty Images/Reprodução)
Publicado em 10 de setembro de 2025 às 10h00.
Nesta quarta-feira, 10, a Binance e a Franklin Templeton anunciaram uma parceria estratégica para iniciativas com ativos digitais. A gigante dos investimentos, com US$ 1,6 trilhão em ativos sob gestão, pretende acelerar a adoção de blockchain nas finanças tradicionais.
Segundo um comunicado, a parceria irá desenvolver iniciativas e soluções em ativos digitais voltadas para um “amplo espectro de investidores”, explorando a experiência da Franklin Templeton na tokenização regulamentada de valores mobiliários com a infraestrutura da Binance.
As soluções, posteriormente, devem atender às demandas de investidores, utilizando a tecnologia blockchain para trazer eficiência, transparência e acessibilidade aos mercados de capitais. Ainda segundo o comunicado, espera-se uma geração competitiva de rendomento e eficiência nos processos de liquidação.
“À medida que essas tecnologias deixam de estar à margem e passam a fazer parte do mainstream financeiro, parcerias como esta se tornam fundamentais para acelerar a adoção. Não vemos a blockchain como uma ameaça aos sistemas tradicionais, mas como uma oportunidade de repensá-los”, disse Sandy Kaul, vice-presidente executiva e head de inovação da Franklin Templeton.
“Os investidores buscam cada vez mais ativos digitais para se manter à frente, mas é fundamental que sejam acessíveis e confiáveis. Esta parceria vai possibilitar que a gente ofereça produtos inovadores que atendam às demandas dos mercados de capitais globais e cocriar os portfólios do futuro. Nosso objetivo é transformar a tokenização em prática, permitindo que os clientes alcancem ganhos de eficiência em liquidação, gestão de colaterais e construção de portfólios em escala”, disse Roger Bayston, vice-presidente executivo e head de ativos digitais da Franklin Templeton.
Catherine Chen, head de VIP & Institucional da Binance revelou acreditar que a parceria “reforça o compromisso da empresa em conectar cripto aos mercados de capitais tradicionais”.
