Presidente do Cazaquistão anuncia criação de reserva de 'criptomoedas promissoras'

Kassym Tokayev, presidente do Cazaquistão, apresentou na segunda-feira, 8, os seus planos para os esforços do país em inteligência artificial e ativos digitais, que incluem uma reserva estratégica de criptomoedas. O político não esclareceu quais ativos, exatamente, vão compor a nova reserva.

Em seu discurso anual, Tokayev disse que o governo deveria criar “um ecossistema completo de ativos digitais o mais rápido possível” como parte dos esforços para “encontrar maneiras eficazes de maximizar o retorno do dinheiro dos bancos para a economia".

Ele propôs que a Agência para Regulação e Desenvolvimento do Mercado Financeiro do país elaborasse uma lei nesse sentido para ser aprovada antes de 2026. Já sobre a reserva, ele disse que é "aconselhável criar um Fundo Estatal de Ativos Digitais com base na Corporação de Investimentos do Banco Nacional. Essa estrutura acumulará uma reserva estratégica de criptomoedas composta por ativos promissores no novo sistema financeiro digital".

O anúncio de Tokayev ocorre cerca de dois meses após relatos sugerirem que o banco central do Cazaquistão estava considerando criar uma reserva nacional de criptomoedas financiada por ativos digitais apreendidos em operações policiais.

Vários países, incluindo Brasil e Indonésia, estão analisando a possibilidade de desenvolver uma reserva estratégica de criptomoedas após a criação pelos Estados Unidos de uma reserva de bitcoin e de um "estoque nacional" composto por diversos ativos. O movimento foi liderado pelo presidente Donald Trump.

Cidade de cripto

Em maio, Tokayev disse que o governo do Cazaquistão planejava criar uma zona piloto na qual criptomoedas poderiam ser usadas para pagar por bens e serviços. Na época, relatórios especularam que a chamada “CryptoCity” seria criada em Alatau, uma cidade com cerca de 52 mil habitantes na região sudeste do Cazaquistão.

Uma nova era da economia digital está acontecendo bem diante dos seus olhos. Não perca tempo nem fique para trás: abra sua conta na Mynt e invista com o apoio de especialistas e com curadoria dos melhores criptoativos para você investir

O presidente pareceu confirmar esses relatos em seu discurso, dizendo que Alatau se tornaria “a primeira cidade totalmente digitalizada da região,” utilizando pagamentos com cripto. “Essa cidade representará o futuro do Cazaquistão,” disse Tokayev. “Ela deve combinar progresso tecnológico e as condições de vida mais favoráveis".

O Cazaquistão é um dos centros mais significativos do mundo para mineração de bitcoin, em especial devido ao seu ambiente regulatório favorável e baixos custos de eletricidade. No entanto, o incentivo para minerar cripto — com o país respondendo por cerca de 13% da atividade global — levou a um aumento de operações ilegais e uma sobrecarga na rede elétrica do país.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | TikTok