Bitcoin sobe pela 1ª vez na semana, mas não apaga queda acumulada de 4,7%

O bitcoin opera em alta nesta sexta-feira, 9, ensaiando uma recuperação depois de quatro quedas consecutivas. A maior das criptomoedas acumula uma desvalorização de 4,7% nos últimos sete dias.

Fora o esgotamento da pressão vendedora, as declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que o país não voltaria a atacar o Irã até as eleições de meio de mandato, no dia 3 de novembro, ajudaram a melhorar o humor dos investidores.

Com isso, o petróleo cai 0,4%, a US$ 103,85 o barril do Brent, enquanto o rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 10 anos se acomoda nos 5,27% depois de chegar a bater 5,36% durante a semana. Os índices das bolsas de valores norte-americanas registram ganhos, em um sinal de volta do apetite por risco.

Às 10h50 (horário de Brasília) o bitcoin subia 0,7% em um período de 24 horas, cotado a US$ 82.602.

ETFs e indicadores

Ontem, foi registrado um saldo líquido negativo de US$ 244,1 milhões nos fundos negociados em bolsa (ETFs, na sigla em inglês) de bitcoin à vista dos EUA.

O maior alvo do fluxo vendedor foi o FBTC, da gestora Fidelity, com US$ 197,1 milhões de excesso de vendas de cotas em relação às compras.

Nos ETFs da criptomoeda ether, por sua vez, o saldo foi negativo em US$ 72,5 milhões. Foi o sétimo pregão consecutivo de saída de capital para os ETFs de ETH.

Entre os indicadores, o índice Fear & Greed (medo e ganância, na tradução literal) das criptomoedas caiu dos 61 para os 56 pontos. Com isso, o sentimento do mercado saiu da zona de predominância da "ganância" e entrou na região "neutra".

O Fear & Greed usa informações como momentum de preços, volatilidade e posições predominantes no mercado de derivativos para criar um score que vai de 0 a 100 pontos. Quanto mais próximo de zero maior é o medo dos investidores, ao passo que valores perto de 100 indicam predominância do otimismo e apetite por risco.

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