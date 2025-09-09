Bitcoin hoje: criptomoeda é negociada "de lado", mas pode subir com política "dovish" do Fed

Nesta terça-feira, 9, o bitcoin apresenta pouca variação de preço, sendo negociado "de lado" conforme investidores aguardam por sinalizações do Federal Reserve, banco central dos EUA, sobre os rumos da política monetária do país. Um corte na taxa de juros norte-americana, medida historicamente positiva para ativos de risco como as criptomoedas, é aguardado para o mês de setembro.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 112.411, com alta de 0,2% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Nos últimos sete dias, a criptomoeda acumula alta de 1,2%.

A FORMA MAIS CLARA DE ENTENDER O FUTURO DO DINHEIRO. O Especial Dólar Digital é um evento gratuito e online com especialistas e reguladores debatendo o impacto das moedas digitais. O FUTURO DO SISTEMA FINANCEIRO ESTÁ PRÓXIMO. O Especial Dólar Digital, online e gratuito, reúne especialistas que vão mostrar como o dólar digital pode mudar tudo.

"Os mercados globais mantiveram o tom otimista diante da crescente expectativa de cortes de juros pelo Federal Reserve, após a divulgação de dados de emprego nos Estados Unidos mais fracos do que o previsto. O dólar recuou para a mínima de sete semanas, enquanto o euro e o iene se fortaleceram. O ouro renovou sua máxima histórica, sustentado pela demanda por ativos de refúgio", disse André Franco, CEO da Boost Research.

"O bitcoin preserva uma expectativa de curto prazo positiva. A combinação da queda do dólar, do aumento das apostas por cortes de juros e do fortalecimento do apetite por ativos de risco e alternativos, como evidenciado pelo desempenho do ouro, cria condições favoráveis para que o bitcoin ganhe tração. O avanço dos mercados asiáticos reforça esse sentimento, sugerindo que o bitcoin pode consolidar sua posição e mirar a faixa entre US$ 113 mil e US$ 115 mil, caso as expectativas de política monetária continuem caminhando em direção a um cenário dovish", acrescentou.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Telegram | Tik Tok