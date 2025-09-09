Governo da Alemanha deixa de confiscar US$ 5 bilhões em bitcoins de criminosos

O governo da Alemanha chamou a atenção em 2024 após confiscar e vender cerca de US$ 2,5 bilhões em unidades de bitcoin que pertenciam aos donos de um site de conteúdos piratas. Entretanto, uma investigação revelou que o país não conseguiu apreender todas as unidades da criptomoeda ligadas aos criminosos, e os ativos "esquecidos" agora valem uma fortuna ainda maior.

A descoberta foi compartilhada nesta semana pela empresa de investigação em blockchains Arkham Intel. A companhia conseguiu rastrear os endereços de carteiras digitais que pertenciam aos criadores do site, que foram presos em 2019 e deram acesso às unidades da criptomoeda em janeiro de 2024.

À época, acreditava-se que os criminosos teriam perdido todas as unidades de bitcoin que possuíam. Mas a investigação revelou que eles tinham um conjunto de carteiras mais antigo, que soma mais de 45 mil unidades da criptomoeda. O montante é praticamente o mesmo que foi apreendido e vendido no ano passado, de 49 mil unidades.

Não se sabe porque essas unidades não foram apreendidas, e os ativos seguem parados desde então. Já os ativos apreendidos em 2024 foram vendidos por um preço médio de US$ 57,9 mil, resultando em um ganho de US$ 2,89 bilhões para o governo da Alemanha.

As autoridades comemoraram o resultado, mas o bitcoin mais que dobrou de preço desde então. Essa valorização é refletida nas próprias unidades que não foram apreendidas: agora, os ativos são avaliados em cerca de US$ 5 bilhões, praticamente duas vezes o ganho obtido pela Alemanha.

Segundo a Arkham, os ativos "provavelmente, ainda estão sob o controle dos operadores do [site] Movie2K. Eles não são movimentados desde 2019 e estão divididos em mais de 100 carteiras. A declaração do governo alemão não mencionou essas unidades adicionais".

Na época da apreensão, o governo da Alemanha disse que as unidades de bitcoin tinham sido enviadas de forma "voluntária" pelos criminosos. Por isso, é possível que os próprios criminosos esconderam a existência desses ativos como forma de poupar parte do patrimônio.

Agora, não está claro se o governo da Alemanha teria interesse em obter as novas unidades da criptomoeda. Se isso ocorrer, o país também pode voltar a vender os ativos, um movimento que contribuiu para a queda da criptomoeda no início do terceiro trimestre de 2024.

