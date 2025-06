Bitcoin hoje: criptomoeda atinge US$ 107 mil, mas está em "zona técnica decisiva"

Nesta segunda-feira, 9, o bitcoin inicia a semana útil "no verde" após correções significativas com o desentendimento público entre bilionário Elon Musk e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

No momento, o bitcoin é cotado a US$ 107.376, com alta de 1,2% nas últimas 24 horas, segundo dados do CoinMarketCap. Desde o início do ano, a maior criptomoeda do mundo acumula alta de quase 15%.

"O bitcoin mostra força e resiliência ao superar os US$ 107 mil, mesmo em meio a um cenário global instável, marcado por tensões políticas nos EUA, volatilidade nos mercados e saídas líquidas dos ETFs de bitcoin por três dias seguidos. A recente recuperação do S&P 500 e o enfraquecimento do dólar americano reforçam o apetite por ativos de risco, beneficiando diretamente o bitcoin", disse Guilherme Prado, country manager da Bitget.

"Do ponto de vista técnico, o bitcoin se encontra em uma zona decisiva: o rompimento da resistência entre US$ 106.500 e US$ 107.000 pode abrir caminho para novas máximas, com alvos em US$ 112.000 e US$ 116.000. Por outro lado, uma correção até os suportes de US$ 104.000 ou mesmo US$ 100.000 segue no radar, especialmente se não houver força compradora suficiente para sustentar o movimento atual", acrescentou.

"A divulgação do CPI dos EUA, índice de preços ao consumidor, marcada para 11 de junho, será determinante para os próximos passos. O dado pode aumentar a volatilidade e redefinir expectativas quanto à política monetária, influenciando diretamente o desempenho de ativos de risco como o bitcoin. No curto prazo, o mercado segue em consolidação, mas com viés primário de alta", concluiu Guilherme Prado.

Análise técnica

"Ao analisar o fluxo, podemos observar que durante a queda do dia 05, entrou um alto volume financeiro, o que sugere a continuidade de alta até as resistências de curto e médio prazo dos US$ 107.300 e US$ 109.030", disse Ana de Mattos, analista técnica e trader parceira da Ripio.

"No entanto, se entrar fluxo vendedor revertendo o movimento, os suportes de curto e médio prazo estão nas faixas de preços de US$ 104.780 e US$ 101.900", acrescentou.

